Un Natale di legami, memoria e comunità: pubblicata la graduatoria del bando per i Centri Sociali Anziani

Riceviamo e pubblichiamo

È stata pubblicata la graduatoria del bando per la concessione di contributi agli Enti del Terzo Settore della Città Metropolitana di Roma Capitale, gestori dei Centri Sociali Anziani comunali, dedicato alla realizzazione di iniziative che restituiscono al Natale il suo significato più autentico: stare insieme, riconoscersi, trasmettere memoria e umanità attraverso l’incontro fra generazioni.

Ad annunciarlo è il Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, che sottolinea il valore umano e civile dell’iniziativa:

«Il Natale è, prima di tutto, un tempo di relazioni. Con questo bando abbiamo voluto sostenere luoghi che custodiscono la memoria viva delle nostre comunità e la trasformano in legame, accoglienza e futuro. I Centri Sociali Anziani non sono spazi di attesa, ma di presenza attiva, dove le storie diventano patrimonio comune e l’incontro tra generazioni costruisce una comunità più giusta e solidale».

A seguire, la Consigliera delegata alle Politiche sociali della Città Metropolitana di Roma Capitale, Tiziana Biolghini, evidenzia la portata sociale e territoriale dell’intervento:

«Queste risorse sostengono un’azione forte e diffusa che attraversa l’intero territorio metropolitano, da Roma Capitale ai 120 Comuni.

Le attività finanziate parlano di prossimità, inclusione e cura: sono occasioni concrete per contrastare la solitudine, rafforzare i legami e riconoscere il valore delle persone anziane come protagoniste della vita comunitaria. Il Natale diventa così un tempo di diritti, di dignità e di partecipazione».

Sono numerose le attività finanziate, distribuite in modo esteso e omogeneo tra Roma Capitale e i 120 Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale: un’azione forte, condivisa e radicata nei territori, che rende il Natale un’esperienza collettiva e inclusiva, capace di raggiungere anche i contesti più piccoli e periferici.

Le progettualità sostenute daranno vita a momenti di condivisione, ascolto e partecipazione, in un percorso che unisce memoria, tradizioni e futuro, mettendo al centro la cura delle persone e dei legami sociali.

La graduatoria è consultabile sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale.