Una serata speciale firmata Bracciano Basket

Riceviamo e pubblichiamo

Ieri sera abbiamo vissuto un momento di grande convivialità con la nostra cena di fine anno, dedicata allo scambio di auguri tra Serie C, staff, società e sponsor, alla presenza degli ospiti d’onore Lorenzo Fontana Presidente FIP Lazio, Alessandro Pellas V.Presidente CSI Roma e Marco Crocicchi Sindaco di Bracciano.

Un’occasione preziosa per celebrare insieme un anno ricco di successi, crescita e soddisfazioni, dentro e fuori dal campo.

La serata è stata anche l’occasione per festeggiare il compleanno del nostro Nicolò Cacciuni, che purtroppo si è reso protagonista di un brutto infortunio nell’ultima partita casalinga.

Per lui un regalo speciale, simbolo dell’unione del nostro club: un pallone firmato da tutti i giocatori, partendo dal settore giovanile fino alla prima squadra. Perché Bracciano Basket è questo: famiglia, supporto e spirito di squadra, sempre.