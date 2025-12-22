23 Dicembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Bracciano: tradizionale Precetto Natalizio Interforze

0
131

Il giorno 17 Dicembre 2025, si è svolto, presso la chiesa di Santa Maria Novella a Bracciano, il tradizionale Precetto Natalizio Interforze.

Cerimonia sobria, ben organizzata con un cerimoniale molto professionale e distinto. Presenti il Comandante del Comando Artiglieria, Generale di Brigata Andrea Simone; il Comandante del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore”, Colonnello Alberto Licci; il Comandante del 1° Reggimento Sostegno Aviazione dell’Esercito “Idra”, Colonnello Giampaolo Carrino; il Comandante del Museo di Vigna di Valle, Col. Dario Bovino; il Direttore del SICRAL, Col. Alessandro Galliani; il Comune di Trevignano Romano, Sindaco Claudia Maciucchi; il Comandante di Carabinieri di Bracciano, Simone Notaro; il Comandante della Polizia Metropolitana (Distaccamento Territoriale Bracciano), Dott. Claudio Bonarota. Presenti Associazioni militari e civili.

Cerimonia particolarmente sentita sia dai partecipanti che dalle parole pronunciate dal Parroco Don Francisco Lopez De Macedo, che, onorando la responsabilità del ruolo, ha fatto sentire quanto il valore del Paese deve essere sempre presente in tutti noi.

A conclusione della mattinata si è passati allo scambio di saluti.

Un grazie alle Autorità per l’invito alla nostra Associazione L’’agone nuovo, la quale rinnova a tutti buon lavoro e un augurio sentito di Buon Natale.

Il presidente, Giovanni Furgiuele

 

Articolo precedente
NATALE D’AUTORE ACCENDE ROMA: ARTE, ELEGANZA E SOLIDARIETÀ PER END POLIO NOW
Articolo successivo
A Tarquinia il 27 dicembre la “Caccia al Tesoro di Willy Wonka”: un’avventura natalizia per grandi e piccoli

Ultimi articoli

Politica

Progressioni verticali per il personale del Comune di Cerveteri: da categoria C a D

Eventi

A Tarquinia il 27 dicembre la “Caccia al Tesoro di Willy Wonka”: un’avventura natalizia per grandi e piccoli

Eventi

NATALE D’AUTORE ACCENDE ROMA: ARTE, ELEGANZA E SOLIDARIETÀ PER END POLIO NOW

Società

Piscina di Via Maratona: una gara aperta, una gestione qualificata

Scuola

CAMMINARE NELLA BELLEZZA. GLI STUDENTI DELL’ALBERGHIERO VISITANO ROMA

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it