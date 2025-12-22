Bracciano: tradizionale Precetto Natalizio Interforze

Il giorno 17 Dicembre 2025, si è svolto, presso la chiesa di Santa Maria Novella a Bracciano, il tradizionale Precetto Natalizio Interforze.
Cerimonia sobria, ben organizzata con un cerimoniale molto professionale e distinto. Presenti il Comandante del Comando Artiglieria, Generale di Brigata Andrea Simone; il Comandante del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore”, Colonnello Alberto Licci; il Comandante del 1° Reggimento Sostegno Aviazione dell’Esercito “Idra”, Colonnello Giampaolo Carrino; il Comandante del Museo di Vigna di Valle, Col. Dario Bovino; il Direttore del SICRAL, Col. Alessandro Galliani; il Comune di Trevignano Romano, Sindaco Claudia Maciucchi; il Comandante di Carabinieri di Bracciano, Simone Notaro; il Comandante della Polizia Metropolitana (Distaccamento Territoriale Bracciano), Dott. Claudio Bonarota. Presenti Associazioni militari e civili.
Cerimonia particolarmente sentita sia dai partecipanti che dalle parole pronunciate dal Parroco Don Francisco Lopez De Macedo, che, onorando la responsabilità del ruolo, ha fatto sentire quanto il valore del Paese deve essere sempre presente in tutti noi.
A conclusione della mattinata si è passati allo scambio di saluti.
Un grazie alle Autorità per l’invito alla nostra Associazione L’’agone nuovo, la quale rinnova a tutti buon lavoro e un augurio sentito di Buon Natale.
Il presidente, Giovanni Furgiuele