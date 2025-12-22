A Tarquinia il 27 dicembre la “Caccia al Tesoro di Willy Wonka”: un’avventura natalizia per grandi e piccoli

Riceviamo e pubblichiamo

Tarquinia si prepara a vivere un pomeriggio di gioco, fantasia e spirito natalizio con la “Caccia al Tesoro di Willy Wonka”, un evento pensato per famiglie, bambini e curiosi di tutte le età, in programma venerdì 27 dicembre, con partenza alle ore 17 da Piazza Cavour.

L’iniziativa trasformerà il centro storico in una vera e propria Fabbrica di Cioccolato a cielo aperto, dove i partecipanti saranno chiamati a superare una serie di prove, enigmi e missioni a tema natalizio, seguendo una mappa e un percorso che attraversa alcuni dei luoghi più caratteristici della città.

Attraverso dieci prove diverse, tra osservazione, creatività, gioco di squadra e interazione con l’ambiente urbano, i partecipanti dovranno raccogliere indizi, risolvere enigmi e completare le missioni assegnate, fino a tornare alla Fabbrica di Cioccolato per l’ultima prova finale. Al termine del percorso, tutti riceveranno un premio e, per i più fortunati, sarà possibile trovare uno dei Biglietti Dorati di Willy Wonka.

L’evento è pensato come un’esperienza inclusiva e accessibile, che invita a vivere il centro storico in modo attivo e partecipato, valorizzando il clima delle feste e il piacere di condividere il gioco all’aria aperta. Le regole sono semplici: giocare lealmente, rispettare gli indizi e soprattutto divertirsi, ricordando che il Natale è prima di tutto condivisione.

La “Caccia al Tesoro di Willy Wonka” si inserisce nel calendario delle iniziative di “Tarquinia Deliziosa – La Fabbrica di Cioccolato”, programma di eventi ideato e promosso dall’associazione culturale Viva Tarquinia, attiva da oltre dieci anni nella valorizzazione culturale e turistica della città, e realizzata con il contributo della Regione Lazio e di Arsial nell’ambito del bando sulle iniziative di promozione del sistema agroalimentare del Lazio, con il patrocinio del Comune di Tarquinia e la collaborazione della Pro Loco Tarquinia. Un grazie per l’aiuto e per l’entusiasmo anche al gruppo Troppo Forti.