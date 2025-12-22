NATALE D’AUTORE ACCENDE ROMA: ARTE, ELEGANZA E SOLIDARIETÀ PER END POLIO NOW

Riceviamo e pubblichiamo

VANESSA FOGLIA PREMIATA “PAUL HARRIS FELLOW” E NOMINATA MEMBRO ONORARIO DEL ROTARY CLUB ROMA CASSIA

A Roma il Natale diventa gesto concreto: una cena, un concerto e una visione artistica si trasformano in vaccini per i bambini che nel mondo non hanno accesso alle cure. Al Circolo dell’Aeronautica di Ponte Milvio si è svolta “Natale d’Autore – La Cena di Solidarietà”, concepita per sostenere End Polio Now, la missione globale del Rotary dedicata alla vaccinazione contro la poliomielite nei Paesi privi di assistenza medica e sanitaria.

L’iniziativa, promossa da Lucia Viscio, Governatore Nominato del Distretto 2080, insieme ai Rotary Club Roma Cassia, Roma Campidoglio, Roma Centenario e Roma Eur, ha riunito il mondo dell’arte, della musica e della cultura trasformando il Natale in un impegno concreto per la vita dei bambini del mondo.

Il Rotary è protagonista internazionale nella battaglia contro la poliomielite e ha contribuito a ridurre la malattia del 99,9% nel mondo, portando cure, vaccini e speranza a milioni di famiglie. “Natale d’Autore” ha sostenuto questa missione unendo creatività e solidarietà, destinando alla campagna vaccinale globale ogni contributo raccolto durante la serata.

Sotto la direzione artistica di Vanessa Foglia – Abitart, il Circolo si è trasformato in uno spazio scenico raffinato, tra luce, musica e scenografia vivente. Il concerto di Diego Trivellini e della Fisiorchestra ha regalato al pubblico un viaggio emozionale, seguito dalla Tombola Muta di Solidarietà interpretata da Giuseppe Gabriel in una evocazione chapliniana. A sorprendere gli ospiti è stato l’Albero di Natale vivente creato da Vanessa Foglia, una performance in cui moda, gesto e teatralità si sono fuse in una visione simbolica e moderna delle feste.

Il contributo creativo di Paola D’Innocenzo ha completato la struttura artistica dell’evento. Gli artisti presenti hanno messo a disposizione le proprie opere come gesto di cura verso i bambini del mondo, trasformandole in premi della tombolata e in sostegno reale alla campagna vaccinale: Stefano Zampieri, Helene Blignaut, Francesca Romana Pezzarelli, KM27 Photography, Antonio Panci, Paolo Mastrofabi, Leda Amico e Vanessa Foglia.

Nel corso della serata, Vanessa Foglia è stata insignita del titolo internazionale Paul Harris Fellow dalla Rotary Foundation, in riconoscimento al valore sociale e culturale espresso tramite il progetto “Natale d’Autore”, ed è stata nominata Membro Onorario del Rotary Club Roma Cassia, segno della profonda stima e del legame costruito con il territorio.

“Questa serata ha mostrato ciò che la creatività può realizzare quando è guidata dall’amore per l’umanità. Il Rotary sta cambiando il mondo e noi siamo orgogliosi di aver contribuito. L’arte può salvare vite”, ha dichiarato Vanessa Foglia.

“Natale d’Autore” ha dimostrato la forza dell’arte quando incontra l’impegno civile, trasformando il Natale in simbolo di responsabilità e visione. Grazie all’unione di musica, moda, teatro e solidarietà, l’evento ha reso omaggio all’infanzia e alla cultura con un messaggio universale di speranza: ogni gesto può diventare vaccino, ogni opera può diventare futuro.