Un fine settimana super! Il PD Prima Porta Labaro dedica all’acquisto della nostra Sede il brindisi di Natale

Sabato 20 dicembre alle 19.30 il Circolo Prima Porta Labaro, in via Inverigo 28, ci dedica il Concerto natalizio con il coro giovanile Petit Choeur, diretto dal maestro Riccardo Balsamo, e il brindisi che seguirà. Il ricavato dell’ingresso, a offerta libera, sarà devoluto all’acquisto della nostra sede.

Il Mercatino di Natale ha avuto un grande successo. Nel fine settimana scorso abbiamo ricevuto ancora molti bellissimi capi di abbigliamento, accessori e oggetti, perciò prolungheremo l’apertura a sabato 20 e domenica 21 dalle 10.30 alle 18.00.

Alla chiusura ci sarà il nostro brindisi di fine anno, anche per ringraziare quanti – ideatori, donatori, acquirenti – hanno contribuito al suo successo e in particolare a chi, in questi giorni ha tenuto aperto, selezionato e prezzato le cose che avete portato e comprato!

Ps. Nei giorni successivi (ma anche subito dopo il brindisi) si potranno riprendere le cose rimaste invendute!