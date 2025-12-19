19 Dicembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Un fine settimana super! Il PD Prima Porta Labaro dedica all’acquisto della nostra Sede il brindisi di Natale

0
86
concerto PD Prima Porta

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 20 dicembre alle 19.30 il Circolo Prima Porta Labaro, in via Inverigo 28, ci dedica il Concerto natalizio con il coro giovanile Petit Choeur, diretto dal maestro Riccardo Balsamo, e il brindisi che seguirà. Il ricavato dell’ingresso, a offerta libera, sarà devoluto all’acquisto della nostra sede.

Il Mercatino di Natale ha avuto un grande successo. Nel fine settimana scorso abbiamo ricevuto ancora molti bellissimi capi di abbigliamento, accessori e oggetti, perciò prolungheremo l’apertura a sabato 20 e domenica 21 dalle 10.30 alle 18.00.
Alla chiusura ci sarà il nostro brindisi di fine anno, anche per ringraziare quanti – ideatori, donatori, acquirenti – hanno contribuito al suo successo e in particolare a chi, in questi giorni ha tenuto aperto, selezionato e prezzato le cose che avete portato e comprato!

Ps. Nei giorni successivi (ma anche subito dopo il brindisi) si potranno riprendere le cose rimaste invendute!

mercatino di Natale

Articolo precedente
Sport: approvato il bando per il rimborso delle spese ordinarie 2025
Articolo successivo
Concerto di Natale con…solidarietà!

Ultimi articoli

Società

“Verità, visione e responsabilità sul Piano delle Valorizzazioni”

Territorio

Valorizzazione delle Terme Taurine e del Museo archeologico nazionale di Civitavecchia: pubblicato l’Avviso per un partenariato speciale pubblico-privato

Eventi

Il Presepe Vivente di Vejano torna a incantare la Tuscia: 26-28 dicembre e 6 gennaio

Eventi

Concerto di Natale con…solidarietà!

Territorio

Sport: approvato il bando per il rimborso delle spese ordinarie 2025

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it