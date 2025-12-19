Concerto di Natale con…solidarietà!

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 20 dicembre alle ore 21.00, presso il teatro “Charles De Foucauld”, Generazione Musica presenta:

“Concerto di Natale – Generazione Musica & Friends”.

Evento che attraverso la musica, la poesia e il teatro ci permetterà di scambiarci gli auguri per le imminenti festività natalizie. Si alterneranno sul palco, oltre a Generazione Musica, il coro “ControCanto”, diretto dal M° Francesca Reboa, la piccola orchestra “Crescendo”, diretta dal M° Giuseppe Mercorillo, dell’associazione Novarmonia.

Parte del ricavato della serata servirà a sostenere i progetti di Emergency nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. EMERGENCY promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

Crediamo che la mission del nostro teatro sia quella di promuovere un’offerta culturale all’altezza per il nostro territorio, ma anche quella di occuparci dei progetti che sono focalizzati sui più fragili, questa è una occasione per sostenere, in un periodo di festività, i progetti di buona sanità per chi soffre.

Vi aspettiamo numerosi per uno scambio di auguri all’insegna dell’arte e della solidarietà.

Associazioni Generazione Musica e Fa.rò.

Per prenotazioni contattare via whatsApp il numero 339 467 7628

info@unteatroperbracciano.it

www.teatrocharlesdefoucauld.it/

fb: @UnTeatroPerBracciano