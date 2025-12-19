Riceviamo e pubblichiamo

Il Presepe Vivente di Vejano torna a incantare la Tuscia: 26-28 dicembre e 6 gennaio

A Vejano, nel cuore autentico della Tuscia viterbese, il Natale si vive a passo lento, sotto le luci calde del borgo e immersi in un’atmosfera che profuma di storia, comunità e meraviglia. Anche quest’anno torna uno degli appuntamenti più attesi del territorio: il Presepe Vivente di Vejano, uno dei più suggestivi e partecipati del Lazio, pronto a trasformare il paese in una piccola Betlemme medievale.

Le nuove date ufficiali dell’edizione sono: 26 dicembre, 28 dicembre e 6 gennaio. In caso di maltempo nelle prime due date, è prevista una data aggiuntiva il 4 gennaio. Un’occasione ideale per un Fuoriporta natalizio alla scoperta della Tuscia più autentica.