Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

Sport: approvato il bando per il rimborso delle spese ordinarie 2025

Riceviamo e pubblichiamo

L’amministrazione comunale ha approvato l’Avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi destinati al rimborso delle spese sostenute nel 2025 dalle associazioni e società sportive dilettantistiche operanti sul territorio comunale.
Il bando mette a disposizione 30.000 euro e prevede l’ammissione di fino a 25 soggetti beneficiari, con una soglia minima di accesso fissata a 30 punti, a garanzia di un sostegno più ampio possibile.
L’Avviso è adottato in attuazione del Regolamento comunale per la concessione dei contributi e applica criteri di valutazione specifici, coerenti con la natura del rimborso spese e orientati alla misurazione dell’attività sportiva effettivamente svolta, con particolare attenzione allo sport giovanile, all’attività agonistica e alla capacità organizzativa delle associazioni.
Il provvedimento si inserisce in un percorso di indirizzo politico chiaro: dopo il sostegno già destinato a progetti in ambito sociale e inclusivo, con 12.000 euro investiti su disabilità in acqua, attività per ragazzi a rischio di esclusione e terza età, l’Amministrazione rafforza ora il supporto alla pratica sportiva agonistica e strutturata, riconoscendo il valore educativo, formativo e competitivo dello sport di medio e alto livello.
L’Avviso sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito istituzionale del Comune, con indicazione delle modalità e dei termini di partecipazione.
