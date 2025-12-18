Scuole, Daniele Parrucci: “Facciamo chiarezza sul liceo Talete di Roma”

Riceviamo e pubblichiamo

Il consigliere Daniele Parrucci, delegato a Edilizia Scolastica, Impianti Sportivi e Politiche della Formazione di Città metropolitana di Roma Capitale, interviene per fare chiarezza sul Liceo Talete, le cui problematiche strutturali sono state oggetto di dichiarazioni inesatte anche da parte di rappresentanti istituzionali.

“è doveroso intervenire per fare chiarezza sul Liceo Talete, sul quale in queste ultime settimane sono circolate voci incontrollate. Ricordiamo che a marzo di quest’anno, a seguito di un avvallamento del pavimento, la Direzione stabili pericolanti di Roma Capitale aveva interdetto l’utilizzo della scuola.

Come Città metropolitana ci siamo subito interessati al problema, effettuando i necessari sopralluoghi, inclusi i saggi sulla pavimentazione (il famoso “buco” di cui tanto si è sparlato).

A seguito delle nostre relazioni, la Direzione ha ritirato l’inagibilità e permesso il riutilizzo degli spazi, verificando il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle norme. Con la variazione di bilancio di luglio abbiamo individuato i fondi necessari per il ripristino, 150 mila euro, e i lavori inizieranno tra le vacanze natalizie e al massimo i primi di gennaio.

Verrà quindi ripristinata non solo l’aula su cui si è effettuato il saggio, ma anche le aule e il corridoio del lato che si affaccia su via Silvio Pellico, interessata dal problema alla pavimentazione. Con l’intervento verranno messi in sicurezza anche i locali sottostanti, occupati da un micronido gestito dal Municipio I, attraverso una rete di protezione e un nuovo controsoffitto, in modo tale che anche il micronido possa riprendere l’attività in sede”, dichiara Parrucci.

“In merito alle tubature rotte di cui si è tanto parlato – prosegue il Consigliere – ricordiamo che il tubo si è danneggiato mentre era in corso l’occupazione ed è stato ripristinato con un intervento immediato da parte dei nostri tecnici nella stessa giornata.

La scuola rispetta quindi tutte le condizioni di sicurezza, la manutenzione viene effettuata regolarmente e si interviene nell’immediato quando si riscontrano problematiche: per questo invito tutti i colleghi a fare attenzione e verificare le informazioni in loro possesso prima di rilasciare dichiarazioni”.

“Resta la questione aperta del sovraffollamento, situazione ben nota all’ente metropolitano per l’interlocuzione diretta con il Preside e dalle segnalazioni fatte dai comitati studenteschi: a gennaio convocheremo un tavolo con la scuola e il Ministero per affrontare la problematica”, conclude Parrucci.