14 Dicembre, 2025
LA VERA STORIA DI BABBO NATALE, SPETTACOLO INTERATTIVO A CERVETERI

la vera storia di babbo natale a Cerveteri

Riceviamo e pubblichiamo

con  LABORATORIO CREATIVO PER BAMBINI : DECORA LA TUA PALLINA DI NATALE

LE ODìSSERE TEATRO

Sarà domenica 14 dicembre, alle ore 17.00 al Teatro Tenda “Campus Etruria” in piazza Aldo Moro a Cerveteri, il primo dei 2 appuntamenti con gli spettacoli interattivi per bambini, organizzati da Le Odìssere Teatro e patrocinati dal Comune di Cerveteri, in occasione del Natale Cerite 2025.

Domenica 14 dicembre : La Vera Storia di Babbo Natale (Teatro Tenda Campus Etruria, piazza Aldo Moro)

Domenica 21 dicembre : Aladino e la lampada Meravigliosa (Sala Ruspoli, piazza Santa Maria)

Gli spettacoli interattivi creano un contesto in cui i piccoli spettatori possono partecipare all’azione teatrale divertendosi : il momento narrativo è arricchito con esperienze laboratoriali ,creative e ludiche , per rendere le bambine e i bambini i veri protagonisti della storia, facendo vivere loro un’esperienza immersiva e magica.

La Vera Storia di Babbo Natale

E’ uno spettacolo che porterà i bambini in un viaggio al Polo Nord , dove  scopriranno le vere origini di Babbo Natale. Sarà l’elfa Caramella a condurre i bimbi in questa avventura. Conosceranno Nicholas  il falegname che costruiva giocattoli per tutti i bambini del villaggio e parteciperanno alla sua mirabolante avventura che lo porterà fino al paese degli Elfi, dove accadrà la Magia di Tutti i Tempi…

Durante il percorso i bambini faranno tappa al laboratorio degli Elfi, dove potranno decorare la loro pallina di Natale e scrivere una letterina da consegnare a Babbo Natale in persona!

Attraverso la partecipazione attiva, i piccoli spettatori vivranno un’esperienza indimenticabile durante le festività.

In scena Odette Piscitelli e Gianluca Enria, che condurranno anche il laboratorio creativo.

INGRESSO GRATUITO

Età Consigliata: 3-11 anni

Per i bambini  piccoli è richiesta la presenza di un genitore per agevolare il lavoro.

“La Vera Storia di Babbo Natale” è un’esperienza coinvolgente che unisce teatro, musica e bricolage. I bambini vivranno la magia del Natale in modo unico e memorabile.

Vi aspettiamo per festeggiare insieme!

LE OdìSSERE TEATRO

E’ una compagnia teatrale  che produce  spettacoli, propone percorsi formativi, organizza

festival e progetti culturali in sinergia con il territorio del Lazio e del Comune di Cerveteri.

Odette Piscitelli, attrice diplomata all’Accademia Nazionale D’arte Drammatica Silvio D’Amico ne è la direttrice artistica.                           www.leodissereteatro.it

