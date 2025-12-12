I “fantattori” di Manziana al liceo Ignazio Vian con uno spettacolo contro il bullismo

Nella giornata di giovedì 11 dicembre, è andato in scena presso l’aula magna del liceo Ignazio Vian di Bracciano, uno spettacolo teatrale incentrato sul tema del bullismo. I protagonisti dell’opera in due parti sono stati i “fantattori” e le “fantattrici” della classe V sez.A dell’Istituto Comprensivo Manziana.

“I bulli sbagliati” il nome scelto per lo show, ambientato in un quartiere periferico piuttosto degradato di Roma. In un contesto dove anche a causa di retaggi sociali imposti dalla nascita, un ragazzino sui generis in quella situazione, ha il coraggio di cambiare il proprio futuro attraverso la scuola. Nel tentativo di trasmettere agli altri ragazzi, nonché suoi bulli, la speranza di un futuro diverso, interverrà anche un professore. Attraverso un particolare sistema di bluffs, quest’ultimo riuscirà a far scattare qualcosa i un gruppo di giovani già permeati dalla logica del branco, ormai pienamente diffusa anche tra i più piccoli.

Oltre ai sentiti saluti e ringraziamenti della Dirigente Scolastica Prof.ssa Renza Rella, si è aggiunto il messaggio della Vicepreside dell’Istituto Comprensivo di Bracciano Loredana De Rosa, di cui di seguito:

Lo spettacolo I bulli sbagliati, portato in scena dai bambini della classe quinta della Scuola Primaria di Manziana nell’aula magna del liceo Vian di Bracciano, rappresenta il risultato di un percorso didattico ed educativo ricco di emozioni, riflessioni e impegno. Affrontare un tema complesso come quello del bullismo attraverso il teatro significa dare ai più piccoli strumenti concreti per riconoscere, comprendere e contrastare comportamenti scorretti, promuovendo valori come il rispetto, l’empatia e la solidarietà.

I nostri alunni hanno dimostrato grande sensibilità, trasformando parole e gesti in messaggi forti e chiari. Hanno saputo immedesimarsi nei diversi ruoli, raccontando storie che parlano anche di amicizia, cambiamento e speranza. Un sentito ringraziamento va alle insegnanti che hanno guidato con passione questo lavoro e alle famiglie che hanno sostenuto con entusiasmo il progetto. Ringraziamo anche il Liceo Vian di Bracciano per l’accoglienza e la preziosa opportunità di condividere il nostro lavoro. Con I bulli sbagliati, i nostri bambini ci ricordano che la scuola è un luogo dove si cresce insieme, imparando, e diventando cittadini consapevoli.

Davide Catena