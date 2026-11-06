INCISO 25 E OLTRE

Dalla pagina Facebook del Comune
Il rispetto non è una ricorrenza.
Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ci invita a riflettere su un impegno che deve andare oltre una singola ricorrenza.
Dal 17 al 28 novembre, lo Sportello Centro Donna del Comune di Bracciano, insieme a Rete LIA e alle associazioni e realtà del territorio, promuove un programma di iniziative dedicate alla sensibilizzazione, al confronto e alla partecipazione.
Un percorso condiviso che, attraverso incontri, letture, testimonianze, musica e gesti concreti di solidarietà, coinvolge la comunità nella costruzione di una cultura fondata sul rispetto, sulla parità e sulla libertà.
Un’importante testimonianza del valore del lavoro di rete e della collaborazione tra le realtà locali, che uniscono energie e competenze per mantenere alta l’attenzione su un tema che riguarda tutti.
Perché contrastare la violenza significa esserci, fare squadra e costruire ogni giorno una comunità che non lascia indietro nessuno.
Il rispetto non è una ricorrenza. È una responsabilità collettiva.
Tutti gli appuntamenti, con date, orari e luoghi, sono riportati nella locandina.