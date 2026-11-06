“ControlliAmoCi” a Cerveteri: successo per gli screening gratuiti di Croce Rossa Italiana

Comunicato stampa

Sotto la Quercia di Largo Almuneacar 60 controlli di glicemia e pressione effettuati dal Comitato Locale S. Severa / S. Marinella, bene anche la raccolta alimentare al Supermercato Carrefour. Soddisfatta l’organizzatrice Adele Prosperi: “Mattinata dedicata alla prevenzione e alla solidarietà”

Il tempo incerto e la pioggia delle prime ore del mattino non hanno fermato “ControlliAmoCi”, l’iniziativa dedicata alla salute e alla prevenzione con misurazioni gratuite di glicemia, pressione e consulto medico-infermieristico con Croce Rossa Italiana – Comitato Locale S. Severa / S. Marinella e organizzata dalla Consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi.

Sotto la Quercia di Largo Almunecar, consueta location per gli appuntamenti targati Croce Rossa, sono stati eseguiti 60 controlli gratuiti ad altrettanti cittadini e molti altri si sono avvicinati per chiedere e ricevere informazioni legate alle attività di prevenzione.

“Il meteo non era certo dei migliori questa mattina ma non ci siamo fermati: grazie alla generosità e alla disponibilità del Comitato Locale di Santa Severa/Santa Marinella della Croce Rossa Italiana, siamo riusciti a garantire alla cittadinanza un piccolo ma importante presidio di salute e prevenzione – ha dichiarato Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri – un appuntamento quello di ‘ControlliAmoCi’ che riscuote sempre un grande consenso e che anche questa volta si è confermato essere molto atteso: 60 persone che in pochissimi minuti, hanno eseguito in maniera totalmente gratuita un controllo glicemico, della pressione e un consulto con personale formato e qualificato. Un’iniziativa che certamente replicheremo anche in futuro”.

In concomitanza, Croce Rossa era impegnata anche in un’altra iniziativa: al Supermercato Carrefour infatti, volontari presenti per raccogliere generi alimentari da destinare alle famiglie in difficoltà del territorio che il Comitato assiste con costanza.

“Cittadinanza che si è dimostrata essere ancora una volta estremamente generosa – ha aggiunto la Consigliera comunale Adele Prosperi – Croce Rossa rappresenta un punto di riferimento per il nostro territorio e per i cittadini e l’affetto che ogni volta riceve in iniziative come queste ne è la riprova”.

Presente ad entrambe le iniziative, anche il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che ha voluto portare il proprio saluto e sostegno al personale di Croce Rossa: “Il Comitato di Santa Severa / Santa Marinella è sinonimo di amore, generosità e attaccamento al territorio e a chi ha bisogno di aiuto. Con la Presidente Rosanna Saba, che ringrazio per la presenza e l’attenzione che sempre riserva alla nostra città, si è instaurato un rapporto solido di collaborazione e stima, oltre che di amicizia istituzionale e personale. A lei e a tutto il gruppo di Volontari giunga il mio ringraziamento più sentito: nonostante il maltempo di oggi, erano presenti come sempre in piazza, tra la gente, con il sorriso e il desiderio di fare ciò che Croce Rossa fa ogni giorno, aiutare il prossimo. Con l’occasione, rivolgo un ringraziamento anche alla Consigliera comunale Adele Prosperi, che ha promosso e organizzato entrambe le iniziative di questa mattina”.