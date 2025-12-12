13 Dicembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Presentazione “La magica biblioteca di Natale” ad Anguillara

0
71
Presentazione libro

Riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” sono liete di invitarvi alla presentazione de “𝓛𝓪 𝓶𝓪𝓰𝓲𝓬𝓪 𝓫𝓲𝓫𝓵𝓲𝓸𝓽𝓮𝓬𝓪 𝓭𝓮𝓵 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓵𝓮” di 𝗠𝗮𝗿𝗮 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼, una storia ambientata in una biblioteca aperta solo nel mese di dicembre, dove gli abitanti di un piccolo villaggio lasciano pagine intime, ricordi, racconti e speranze legate al Natale.
All’incontro sarà presente l’autrice per dialogare con il pubblico sulla sua opera. La doppiatrice 𝗟𝗼𝘂𝗶𝘀𝗲 𝗗𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶 modererà l’incontro e leggerà alcuni brani tratti dall’opera.
Sabato 20 dicembre
Ore 11:00
Biblioteca Comunale “A. Zucconi” – Largo dello Zodiaco, 21
Un appuntamento perfetto per entrare nell’atmosfera natalizia.
Articolo precedente
“Porto e post-carbone: l’incertezza che mette a rischio Civitavecchia”
Articolo successivo
I “fantattori” di Manziana al liceo Ignazio Vian con uno spettacolo contro il bullismo

Ultimi articoli

Scuola

I “fantattori” di Manziana al liceo Ignazio Vian con uno spettacolo contro il bullismo

Politica

“Porto e post-carbone: l’incertezza che mette a rischio Civitavecchia”

Società

DAL 15 DICEMBRE 1972 ALLA GIORNATA NAZIONALE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Salute

ASL ROMA 4/NUOVO AMBULATORIO DI NUTRIZIONE PER SUPPORTARE I PAZIENTI ONCOLOGICI

Salute

LA MAGIA DELLE FESTE TRA LIBRI E FAMIGLIA: LA GIUSTA ALTERNANZA TRA RIPOSO E STUDIO PER UN NATALE SENZA STRESS. INTERVISTA AD ADELIA LUCATTINI,...

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it