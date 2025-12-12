Presentazione “La magica biblioteca di Natale” ad Anguillara

Riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” sono liete di invitarvi alla presentazione de “𝓛𝓪 𝓶𝓪𝓰𝓲𝓬𝓪 𝓫𝓲𝓫𝓵𝓲𝓸𝓽𝓮𝓬𝓪 𝓭𝓮𝓵 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓵𝓮” di 𝗠𝗮𝗿𝗮 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼, una storia ambientata in una biblioteca aperta solo nel mese di dicembre, dove gli abitanti di un piccolo villaggio lasciano pagine intime, ricordi, racconti e speranze legate al Natale.