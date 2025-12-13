14 Dicembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeScuola

SUCCESSO NEL MUNICIPIO XIII DI ROMA PER “LA NOTTE BIANCA DELLE FIABE”

0
109
la notte bianca delle fate

Riceviamo e pubblichiamo

Sono stati 373 i nidi e le scuole dell’infanzia di Roma che giovedì 11 dicembre hanno animato la “Notte Bianca delle Fiabe organizzata dall’assessorato Scuola capitolino. Luci soffuse, soffitti di stelle, catene luminose, cuscinoni a terra, lucine ad indicare ai bambini la via nelle loro sezioni e un’atmosfera magica e surreale ha accolto bambini e genitori che a bocca aperta, con il cuore in gola e gli occhi pieni di meraviglia hanno vissuto una serata indimenticabile.

Nutrita la partecipazione nelle scuole e nei nidi del XIII Municipio (Aurelio). Le letture scelte dalle educatrici e dalle insegnanti sono state accompagnate da musiche di sottofondo e da scenari fantastici allestiti nei nidi e nelle scuole che hanno aderito: Orizzonte, Polo 06 Gianni Rodari, I Cuccioli, Albero d’Oro, Alfieri, Manetti, Cielo Stellato e Assonido. Una notte che ha fatto sognare grande e piccini e che ha fortificato il legame tra i servizi 06 e il territorio, ricordando a tutti la passione, la competenza, la professionalità e la visione dell’educazione e della pedagogia delle educatrici ed insegnanti del Comune di Roma.

 

Articolo precedente
LA VERA STORIA DI BABBO NATALE, SPETTACOLO INTERATTIVO A CERVETERI
Articolo successivo
Giubileo dei lavoratori del mare a Civitavecchia

Ultimi articoli

Politica

𝐂𝐎𝐍𝐅𝐑𝐎𝐍𝐓𝐎 𝐏𝐔𝐁𝐁𝐋𝐈𝐂𝐎 𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄𝐂𝐈𝐏𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐂𝐈𝐕𝐈𝐂𝐀 A BRACCIANO

Cultura

Archeologia Partecipata: la memoria della Banditaccia di Cerveteri raccontata dai cittadini

Cultura

INAUGURATA A VILLA ALTIERI LA MOSTRA PERSONALE DI SOLO RENATO-FRAGILE2-0

Territorio

Giubileo dei lavoratori del mare a Civitavecchia

Cultura

LA VERA STORIA DI BABBO NATALE, SPETTACOLO INTERATTIVO A CERVETERI

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it