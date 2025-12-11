11 Dicembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

Bracciano: inaugurazione di una “stanza tutta per sé”

0
156

Una “stanza tutta per sé” per accogliere in un luogo famigliare, protetto e sicuro le vittime di violenza. Uno spazio inaugurato ieri, mercoledì 10 dicembre, all’interno della caserma di Bracciano. Un progetto nazionale che nasce grazie alla sinergia tra Arma dei carabinieri e Soroptimist International d’Italia. Oltre alla stanza di Bracciano ieri ne è stata inaugurata una anche alla Tenenza di Ardea.

Queste stanze d’accoglienza sono ambienti rassicuranti, anche i colori utilizzati e l’arredamento “senza spigoli” rappresentano simbolicamente la vicinanza e l’ascolto senza barriere da parte delle forze dell’ordine nei confronti delle vittime. Un’attenzione per le sofferenze subite e per facilitare al tempo stesso la condivisione di esperienze drammatiche. Un ascolto e un’accoglienza volta ad incoraggiare le denunce. All’iniziativa hanno partecipato il procuratore della Repubblica di Civitavecchia Alberto Liguori, il sostituto procuratore di Tivoli Antonio Altobelli, il Comandante della Compagnia di Bracciano Simone Notaro e del Gruppo Ostia Raffaele Romano, la presidente nazionale dell’associazione Soroptimist International Italia Adriana Macchi. Il taglio del nastro è coinciso con la Giornata dei Diritti Umani.

L’agone nuovo, presente all’inaugurazione, ringrazia l’Arma dei Carabinieri, nella persona del capitano Simone Notaro, Comandante della Compagnia di Bracciano e quanti hanno contribuito a tale iniziativa e mentre ci prepariamo a salutare questo anno di sfide, ci auguriamo che il 2026 possa essere un anno di speranza, innovazione e crescita.

Le difficoltà che hanno e abbiamo affrontato non devono spegnere il nostro desiderio di costruire un futuro migliore e dare sicurezza a tante donne che sono vittime di tante violenze. È il momento di unirci per un cambiamento positivo, dove la solidarietà, la sostenibilità e il rispetto per vivere in tranquillità, non siano solo parole, ma azioni concrete. Ciascuno di noi, con i piccoli gesti quotidiani, può fare la differenza.

Giovanni Furgiuele Presidente Associazione Culturale No Profi L’agone nuovo

Articolo precedente
Il Circolo del Partito Democratico di Oriolo Romano saluta con profonda commozione il Senatore Sergio Flamigni
Articolo successivo
A Cerveteri il concerto di Natale della Fanfara della Polizia di Stato

Ultimi articoli

Eventi

Cantine aperte a Cerveteri, “Degustiamo il Territorio” diventa itinerante

Eventi

A Cerveteri il concerto di Natale della Fanfara della Polizia di Stato

Politica

Il Circolo del Partito Democratico di Oriolo Romano saluta con profonda commozione il Senatore Sergio Flamigni

Cronaca

Storia del calendario: da Romolo a Gregorio XIII

Territorio

CARABINIERI DI BRACCIANO: UNA STANZA DI ASCOLTO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it