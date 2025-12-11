A Cerveteri il concerto di Natale della Fanfara della Polizia di Stato

Riceviamo e pubblichiamo

I musicisti diretti dal Maestro Massimiliano Profili in concerto presso la Chiesa Santissima Trinità di Cerveteri: appuntamento domenica 14 dicembre alle ore 19:00

Il Natale è ormai alle porte e la Chiesa Santissima Trinità di Cerveteri si prepara ad accoglierlo con una serata straordinaria ed emozionante: il grande Concerto di Natale della Fanfara della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Massimiliano Profili. La formazione musicale si esibirà in un programma ricco di emozioni, atmosfere suggestive, marce brillanti e brani tipici della tradizione natalizia, offrendo al pubblico un’esperienza intensa e coinvolgente.

L’appuntamento con la Fanfara, una delle formazioni più apprezzate a livello nazionale per la capacità di coniugare tradizione e modernità, è fissato per domenica 14 dicembre alle ore 19:00. Nata per accompagnare cerimonie ufficiali e sfilate, la Fanfara vanta oggi un repertorio vastissimo, che spazia dalla musica classica a quella contemporanea, dalle colonne sonore del cinema fino ai brani pop più conosciuti. L’ingresso è libero e gratuito.

“Siamo onorati di poter ospitare all’interno della nostra città una realtà di così grande prestigio come la Fanfara della Polizia di Stato diretta dal Maestro Massimiliano Profili – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti – e desidero ringraziare sentitamente la Parrocchia Santissima Trinità per aver organizzato un evento di così alto rilievo, capace di unire la bellezza della musica, i valori del Natale e soprattutto i valori di legalità di cui la Polizia di Stato è portatrice.

Alcuni anni fa la Fanfara si esibì a Cerveteri riscuotendo una straordinaria partecipazione di pubblico, e anche le sue tournée in tutta Italia, in contesti sempre prestigiosi, raccolgono ovunque grande successo. Vivremo una serata davvero emozionante, alla quale invito calorosamente tutta la cittadinanza a partecipare”.

“Sarà un’occasione – ha concluso il Sindaco – per incontrarci, ascoltare grande musica e scambiarci gli auguri di buone feste. Un ringraziamento particolare lo rivolgo a Padre Mario Vecchiarelli e a tutta la Comunità Parrocchiale, sempre impegnati nell’organizzazione di numerose iniziative culturali durante tutto l’anno”.

Questo evento arricchisce il calendario delle manifestazioni natalizie della città con uno spettacolo di grande intensità ed emozione.