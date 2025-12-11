Cantine aperte a Cerveteri, “Degustiamo il Territorio” diventa itinerante

Riceviamo e pubblichiamo

Appuntamento per sabato 13 e domenica 14 dicembre. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Momenti Divini, dall’Assessorato alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri ed è realizzata con il contributo del Consiglio Regionale del Lazio

Dopo la tre giorni di Sala Ruspoli, la rassegna “Degustiamo il Territorio” promossa dall’Associazione Momenti Divini e l’Assessorato alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri, con il contributo del Consiglio regionale del Lazio, cambia location e diventa itinerante, spostandosi direttamente nelle Cantine e nelle Aziende Vitivinicole del territorio.

Sabato 13 e domenica 14 dicembre, le Cantine del territorio aprono le porte al pubblico: dalle ore 10:30 alle ore 16:30 i sommelier professionisti di Momenti Divini saranno presenti nelle varie aziende per far conoscere, apprezzare e degustare le eccellenze vitivinicole dei produttori locali.

Ad aprire le porte, sabato 13 dicembre saranno la Tenuta Tre Cancelli, la Società Vinicola Fratelli Onorati e la Cantina Cerveteri. Domenica 14 invece, sarà il turno della Cantina Valle del Canneto, della Cantina San Martino e dell’Azienda Agricola La Rasenna.

“Dopo la tre giorni di Sala Ruspoli, dove grazie all’eccellente lavoro di raccordo svolto da Catia Minghi abbiamo potuto apprezzare tantissime eccellenze agroalimentari della nostra città, tra cui i prodotti insigniti del marchio De.C.O., la rassegna “Degustiamo il Territorio” diventa itinerante, spostandosi direttamente nelle cantine del territorio – ha dichiarato il Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alle Politiche Agricole Riccardo Ferri – due giorni per conoscere i vini di Cerveteri e perché no, acquistarli per poterli donare alle persone care in concomitanza delle festività natalizie.

Farete senza dubbio un dono gradito e a Km0. Ci vediamo a ‘Degustiamo il Territorio’, nelle cantine della nostra città”.