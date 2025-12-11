Il Circolo del Partito Democratico di Oriolo Romano saluta con profonda commozione il Senatore Sergio Flamigni

Riceviamo e pubblichiamo

Oggi il nostro Paese perde una persona rara, un uomo che ha dedicato ogni giorno della sua vita alla politica come atto d’amore verso la comunità.

Il Senatore Sergio Flamigni è stato una guida, un esempio, una voce limpida che non ha mai smesso di ascoltare, di cercare la verità, di lavorare per migliorare la vita delle persone.

Con il suo impegno, la sua passione e la sua integrità, ha contribuito a rendere l’Italia più democratica, più consapevole, più giusta.

Chi lo ha conosciuto sa quanto fosse autentico il suo modo di stare accanto agli altri, quanto fosse sincero il desiderio di aiutare e comprendere.

Oggi non perdiamo solo una figura politica importante: se ne va una bella persona, un uomo che ha lasciato un segno profondo nella storia e nei cuori di chi ha incrociato il suo cammino.

Alla sua famiglia e ai suoi cari esprimiamo tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza.

Il suo esempio resterà con noi, come una luce che continua a indicare la strada.

Circolo Partito Democratico – Oriolo Romano