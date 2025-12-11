11 Dicembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

Il Circolo del Partito Democratico di Oriolo Romano saluta con profonda commozione il Senatore Sergio Flamigni

0
156
Sergio Flamigni

Riceviamo e pubblichiamo

Oggi il nostro Paese perde una persona rara, un uomo che ha dedicato ogni giorno della sua vita alla politica come atto d’amore verso la comunità.
Il Senatore Sergio Flamigni è stato una guida, un esempio, una voce limpida che non ha mai smesso di ascoltare, di cercare la verità, di lavorare per migliorare la vita delle persone.
Con il suo impegno, la sua passione e la sua integrità, ha contribuito a rendere l’Italia più democratica, più consapevole, più giusta.
Chi lo ha conosciuto sa quanto fosse autentico il suo modo di stare accanto agli altri, quanto fosse sincero il desiderio di aiutare e comprendere.
Oggi non perdiamo solo una figura politica importante: se ne va una bella persona, un uomo che ha lasciato un segno profondo nella storia e nei cuori di chi ha incrociato il suo cammino.
Alla sua famiglia e ai suoi cari esprimiamo tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza.
Il suo esempio resterà con noi, come una luce che continua a indicare la strada.
Circolo Partito Democratico – Oriolo Romano
Articolo precedente
Storia del calendario: da Romolo a Gregorio XIII
Articolo successivo
Bracciano: inaugurazione di una “stanza tutta per sé”

Ultimi articoli

Eventi

Cantine aperte a Cerveteri, “Degustiamo il Territorio” diventa itinerante

Eventi

A Cerveteri il concerto di Natale della Fanfara della Polizia di Stato

Territorio

Bracciano: inaugurazione di una “stanza tutta per sé”

Cronaca

Storia del calendario: da Romolo a Gregorio XIII

Territorio

CARABINIERI DI BRACCIANO: UNA STANZA DI ASCOLTO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it