IL CINEMA DEL FUTURO: FUORICORTI E 24 FRAME AL SECONDO

L’Amministrazione Comunale informa che martedì 9 dicembre alle ore 17, presso la biblioteca comunale Alessandro Cialdi, avverrà la presentazione del progetto Fuoricorti/24 Frame al Secondo. L’ingresso è gratuito e sarà garantita la presenza di alcuni registi.

Il progetto è stato organizzato da Luca Valdiserri e da Paola De Caro.

Fuori Corti è lo spin-off di 24 Frame Al Secondo, il festival di cortometraggi per giovani registi, la cui terza edizione sarà prevista tra i mesi di marzo e giugno del 2026.

Tra i cortometraggi che verranno proiettati:

– ‘Il Fumettista’ di Leonardo Vacchio;

– ‘Confini’ di Simone De Cenzo e Michele De Rango;

– ‘Dorian’ di Francesca Pinto;

– ‘Immersi’ di Luca Samac;

– ‘Amore per due ore’ di Marta Minoni, Sofia Righetti, Pietro Omodei Zorini;

– ‘La Favilla’ di Simone Ceccomarini;

– ‘Saranno stati due secondi’ di Sofia Bertinelli;

– ‘ Damnatio Memoriae’ di Francesco Milieri;

– ‘Tutto il resto è noia’ di Branimir Liguori.

La terza edizione del progetto Fuoricorti/24 Frame Al Secondo è stata già presentata alla Mostra del cinema di Venezia, alla Festa del Cinema di Roma, al Giffoni Film Festival e alla Triennale di Milano.

L’Assessora alla cultura Stefania Tinti esprime la sua soddisfazione per l’imminente evento: “Per noi – dichiara – è un grande piacere ospitare il progetto perché ci consente di entrare in un circuito culturale di rilevanza nazionale. Civitavecchia sarà protagonista di una serata di grande risonanza”.