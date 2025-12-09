9 Dicembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

ERASMUS AL “DI VITTORIO” DI LADISPOLI

0
107
Erasmus al Di Vittorio

Riceviamo e pubblichiamo

 

SUCCESSO PER IL PROGETTO CHE SI E’ SVOLTO IN PORTOGALLO E IN FRANCIA

LA PROF.SSA ANGELA DI SABATINO: “UNA DIDATTICA CHE APRE LA MENTE E IL CUORE”

Il suo nome è un omaggio ad Erasmo da Rotterdam, teologo e umanista olandese divenuto simbolo dello spirito interculturale che anima da decenni il Programma di scambio e collaborazione tra gli Istituti Superiori e le Università dei diversi Stati membri dell’Unione Europea. Le sue lontane origini risalgono al 1987, quando fu inizialmente denominato “Sistema di Azione della Comunità Europea per la Mobilità degli Studenti Universitari”. Rapidamente affermatosi come una delle iniziative principali dell’Unione Europea, evolvendosi nel tempo in Socrates e poi in Erasmus+, il Programma unifica oggi in un unico scenario tutte le iniziative precedenti dell’UE per l’istruzione, la formazione, l’educazione degli adulti e lo sport.

“Si tratta di uno strumento fondamentale per potenziare le competenze linguistiche e culturali dei nostri allievi di cui abbiamo già diverse volte sperimentato l’efficacia – ha sottolineato la Prof.ssa Angela Di Sabatino, Docente di Lettere e Referente Erasmus per l’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli – Lo scorso anno 23 studenti sono stati in Spagna, a Valladolid. Questa volta, nel mese di novembre, 12 allievi delle Classi seconde dell’Alberghiero e dell’Istituto Tecnico si sono recati in Francia accompagnati dal Prof. Alberto Oliva (Referente Progetto Erasmus) e dalla Docente di lingua francese Prof.ssa Marianna D’Amico”. Un’altra mobilità si è svolta in Portogallo e ha coinvolto 10 allievi delle Classi quarte e quinte dell’Alberghiero e dell’Istituto Tecnico (Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing) accompagnati dalla Prof.ssa Angela Di Sabatino (Persona di contatto Erasmus) e dalla Prof.ssa Chiara Brunetti (Referente Progetti Erasmus). “Entrambe le mobilità – ha sottolineato la Prof.ssa Angela Di Sabatino – si sono svolte in un clima di calorosa accoglienza e cordialità da parte delle scuole ospitanti, il Lycée General et Technologique Alain Borne di Montélimar (in Francia) e l’Agrupamento De Escolas De Vilela (in Portogallo). Queste esperienze sono state altamente educative e formative poiché hanno permesso ai nostri allievi di sperimentare dal vivo le conoscenze teoriche apprese in aula: i ragazzi hanno “praticato” quotidianamente le lingue straniere, si sono confrontati con stili di vita e tradizioni diverse e tutto ciò ha consentito un arricchimento non solo culturale ma anche civico, in quanto ha favorito la consapevolezza di una cittadinanza europea “a tutto tondo”. Bisogna sottolineare inoltre – ha aggiunto la Prof.ssa Di Sabatino – la calorosa accoglienza e l’ampia disponibilità delle scuole e delle famiglie ospitanti che hanno supportato i nostri allievi in questo percorso. Nei momenti di commiato, forti sono state le emozioni da parte degli allievi di entrambe le nazioni, ma anche quelle di noi docenti e delle famiglie. Ecco – ha aggiunto la Prof.ssa Di Sabatino – questa è la vera ricchezza delle progettualità Erasmus +: far vivere ai ragazzi delle opportunità che spesso l’aula non riesce a dare, permettere di uscire dai propri contesti e confini, allargare e potenziare capacità e competenze sul campo creando quella sinergia e armonia che consente sia ai nostri allievi, sia anche a noi docenti, di sentirci maggiormente parte di una comunità capace di apprendere e imparare dal confronto e dal dialogo. Come recita un aforisma, – ha concluso la Prof.ssa Di Sabatino – “un’esperienza Erasmus arricchisce sempre la vita ed apre la mente”. Ma io aggiungerei “anche il cuore”…

 

 

 

Articolo precedente
A Ponte Milvio inizia il Natale di Roma Nord
Articolo successivo
IL CINEMA DEL FUTURO: FUORICORTI E 24 FRAME AL SECONDO

Ultimi articoli

Cultura

IL CINEMA DEL FUTURO: FUORICORTI E 24 FRAME AL SECONDO

Cultura

A Ponte Milvio inizia il Natale di Roma Nord

Cultura

Il gatto calico: genetica, storia e simbolismo di un mantello tricolore

Eventi

Canale Monterano: tavola rotonda in materia di Domini Collettivi – Usi Civici, promossa dall’Università Agraria

Eventi

𝟏𝟑 𝐃𝐈𝐂𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 – 𝐀𝐒𝐒𝐄𝐌𝐁𝐋𝐄𝐀 𝐏𝐔𝐁𝐁𝐋𝐈𝐂𝐀 𝐈𝐍𝐕𝐈𝐓𝐎 𝐀𝐋𝐋𝐀 𝐂𝐈𝐓𝐓𝐀𝐃𝐈𝐍𝐀𝐍𝐙𝐀

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it