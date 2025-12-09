9 Dicembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCultura

A Ponte Milvio inizia il Natale di Roma Nord

0
112

È ufficialmente cominciato il periodo natalizio a Roma Nord. Ieri sera, a Ponte Milvio, si è svolta la cerimonia di accensione dell’albero di Natale che, insieme alla collaborazione con Christmas World, ha dato il via al calendario di iniziative del “Natale in Municipio XV”. L’albero illuminato, le coreografie di luci e la prima parata natalizia hanno richiamato residenti e curiosi, trasformando uno dei luoghi simbolo del territorio come Torretta Valadier nello sfondo di uno spettacolo di videomapping.

Il calendario del Natale si distingue da sempre per la varietà di appuntamenti previsti nei diversi quartieri del territorio municipale. Oltre alle tradizionali parate e agli spettacoli per bambini e famiglie, quest’anno l’offerta culturale si amplia e si arricchisce con 26 visite guidate gratuite in tutta la città, pensate per valorizzare il patrimonio storico e artistico di Roma.

Gli eventi dedicati alle famiglie rappresentano il cuore del programma. Dopo l’inaugurazione, il clima natalizio raggiungerà le piazze dell’Olgiata, di Labaro, di Vigna Clara e molte altre zone, dove tra il 12 e il 21 dicembre sono previsti spettacoli, animazione e l’attesissimo arrivo di Babbo Natale. Alcuni appuntamenti sono in programma anche a Largo San Godenzo e nella zona Cassia-Grottarossa.

Il percorso di festa si estenderà fino ai primi giorni di gennaio. La Befana farà la sua comparsa nel borgo di Isola Farnese la mattina del 5 gennaio, per poi raggiungere via Brembio a Labaro nel pomeriggio. L’Epifania si chiuderà il 6 gennaio a Cesano, con uno spettacolo itinerante tra le strade storiche del borgo.

Il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, ha spiegato che saranno 37 gli appuntamenti in programma, articolati tra parate, spettacoli per famiglie e visite culturali: un mese intero di iniziative gratuite pensate – ha sottolineato – per raggiungere tutti i quartieri del territorio e offrire al tempo stesso ai residenti l’opportunità di scoprire Roma grazie alle visite guidate organizzate in collaborazione con l’associazione culturale Mirabilia Urbis.

L’assessora alle Politiche culturali e scolastiche, Tatiana Marchisio, ha aggiunto che il calendario di quest’anno è stato concepito all’insegna dell’aggregazione e della socializzazione. Ha evidenziato come gli eventi siano rivolti non solo alla comunità del Municipio XV, ma anche ai tanti romani che durante il periodo natalizio vorranno conoscere meglio le realtà del territorio. Ha infine ringraziato associazioni e comitati di quartiere per la collaborazione nell’organizzazione delle attività.

Con l’accensione dell’albero a Ponte Milvio e un calendario che abbraccia un intero mese di iniziative, a Roma Nord il Natale è ufficialmente iniziato.

Fabio Rollo

Articolo precedente
Il gatto calico: genetica, storia e simbolismo di un mantello tricolore
Articolo successivo
ERASMUS AL “DI VITTORIO” DI LADISPOLI

Ultimi articoli

Cultura

IL CINEMA DEL FUTURO: FUORICORTI E 24 FRAME AL SECONDO

Società

ERASMUS AL “DI VITTORIO” DI LADISPOLI

Cultura

Il gatto calico: genetica, storia e simbolismo di un mantello tricolore

Eventi

Canale Monterano: tavola rotonda in materia di Domini Collettivi – Usi Civici, promossa dall’Università Agraria

Eventi

𝟏𝟑 𝐃𝐈𝐂𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 – 𝐀𝐒𝐒𝐄𝐌𝐁𝐋𝐄𝐀 𝐏𝐔𝐁𝐁𝐋𝐈𝐂𝐀 𝐈𝐍𝐕𝐈𝐓𝐎 𝐀𝐋𝐋𝐀 𝐂𝐈𝐓𝐓𝐀𝐃𝐈𝐍𝐀𝐍𝐙𝐀

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it