A Ponte Milvio inizia il Natale di Roma Nord

È ufficialmente cominciato il periodo natalizio a Roma Nord. Ieri sera, a Ponte Milvio, si è svolta la cerimonia di accensione dell’albero di Natale che, insieme alla collaborazione con Christmas World, ha dato il via al calendario di iniziative del “Natale in Municipio XV”. L’albero illuminato, le coreografie di luci e la prima parata natalizia hanno richiamato residenti e curiosi, trasformando uno dei luoghi simbolo del territorio come Torretta Valadier nello sfondo di uno spettacolo di videomapping.

Il calendario del Natale si distingue da sempre per la varietà di appuntamenti previsti nei diversi quartieri del territorio municipale. Oltre alle tradizionali parate e agli spettacoli per bambini e famiglie, quest’anno l’offerta culturale si amplia e si arricchisce con 26 visite guidate gratuite in tutta la città, pensate per valorizzare il patrimonio storico e artistico di Roma.

Gli eventi dedicati alle famiglie rappresentano il cuore del programma. Dopo l’inaugurazione, il clima natalizio raggiungerà le piazze dell’Olgiata, di Labaro, di Vigna Clara e molte altre zone, dove tra il 12 e il 21 dicembre sono previsti spettacoli, animazione e l’attesissimo arrivo di Babbo Natale. Alcuni appuntamenti sono in programma anche a Largo San Godenzo e nella zona Cassia-Grottarossa.

Il percorso di festa si estenderà fino ai primi giorni di gennaio. La Befana farà la sua comparsa nel borgo di Isola Farnese la mattina del 5 gennaio, per poi raggiungere via Brembio a Labaro nel pomeriggio. L’Epifania si chiuderà il 6 gennaio a Cesano, con uno spettacolo itinerante tra le strade storiche del borgo.

Il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, ha spiegato che saranno 37 gli appuntamenti in programma, articolati tra parate, spettacoli per famiglie e visite culturali: un mese intero di iniziative gratuite pensate – ha sottolineato – per raggiungere tutti i quartieri del territorio e offrire al tempo stesso ai residenti l’opportunità di scoprire Roma grazie alle visite guidate organizzate in collaborazione con l’associazione culturale Mirabilia Urbis.

L’assessora alle Politiche culturali e scolastiche, Tatiana Marchisio, ha aggiunto che il calendario di quest’anno è stato concepito all’insegna dell’aggregazione e della socializzazione. Ha evidenziato come gli eventi siano rivolti non solo alla comunità del Municipio XV, ma anche ai tanti romani che durante il periodo natalizio vorranno conoscere meglio le realtà del territorio. Ha infine ringraziato associazioni e comitati di quartiere per la collaborazione nell’organizzazione delle attività.

Con l’accensione dell’albero a Ponte Milvio e un calendario che abbraccia un intero mese di iniziative, a Roma Nord il Natale è ufficialmente iniziato.

Fabio Rollo