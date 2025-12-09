“Librando”, la giornalista Antonella Barina presenta “Donne dell’altro mondo”

Riceviamo e pubblichiamo

un incontro dedicato a nove storie di donne straordinarie impegnate sul fronte della solidarietà e della tutela dei più vulnerabili

In occasione della Giornata mondiale dei diritti umani e lungo il filo rosso delle iniziative contro la violenza di genere promosse dal Comune di Tarquinia, la rassegna “Librando” propone mercoledì 10 dicembre, alle ore 17, presso la Cittadella di Semi di Pace (località Vigna del Piano snc), la presentazione del libro della giornalista Antonella Barina, “Donne dell’altro mondo”.

Dopo i saluti del presidente di Semi di Pace Luca Bondi, l’autrice dialogherà con suor Rita Giaretta e con Claudio Cantina, vice presidente della Sezione Soci Coop Tarquinia, sulle straordinarie vicende di nove donne impegnate sul fronte della solidarietà e della tutela dei più vulnerabili, protagoniste di sfide spesso al limite dell’impossibile.

Le loro storie attraversano continenti e realtà di profonda sofferenza. Vittoria vive in una capanna di fango e paglia sulle Ande e riscatta le bambine sfruttate come domestiche da ricchi peruviani; Ginevra fa la clown nei Paesi in guerra e negli orfanotrofi più sperduti della Terra; Chiara, infermiera, è stata in Liberia durante l’epidemia di ebola e nelle sale operatorie improvvisate nei camion a Mosul occupata dall’Isis; Natalina in Congo salva le ragazzine accusate di stregoneria e sottoposte a spietati riti d’esorcismo; Rita strappa le prostitute e i loro figli alla tratta degli schiavi nel Casertano; Adriana, ex bracciante agricola che soccorre le vittime di caporalato in Calabria; Federica in Angola e Afghanistan restituisce gli arti a chi è saltato su una mina e che in Ciad e Yemen sovraintende a sconfinati campi profughi; Marisa e Gianna hanno creato una casa da fiaba per i bimbi malati di tumore a Roma per le terapie con le loro famiglie.

Giornalista di lungo corso, Antonella Barina ha girato gran parte del mondo per realizzare reportage su temi culturali e sociali, prima per “l’Europeo”, poi come inviata de Il Venerdì di Repubblica, dove cura anche la rubrica settimanale “Noi e gli altri” dedicata all’universo della solidarietà. La rassegna “Librando” è promossa dal Comune di Tarquinia, attraverso la biblioteca “Vincenzo Cardarelli”, e si svolge con il patrocinio dell’Unicoop Etruria – Sezione Soci Etruria, dell’associazione Semi di Pace odv e della libreria Vita Nova.