Il Circolo del PD di Civitavecchia parla di sicurezza

Riceviamo e pubblichiamo

La sicurezza è un tema troppo serio per essere affrontato con documenti che, pur ricchi di buone intenzioni, rischiano di confondere i piani istituzionali e di attribuire al Comune funzioni che spettano allo Stato.

La destra propone modelli complessi e costosi, immaginando nuove strutture, tavoli e figure sociali da istituire a livello comunale, ma senza chiarire come queste misure possano operare nel rispetto delle competenze e dei vincoli reali.

Il Partito Democratico conferma una posizione netta: la sicurezza urbana si costruisce nel perimetro della legge, avendo un confronto costante con la Prefettura, portando avanti la cooperazione istituzionale con le Forze dell’Ordine, che in questi mesi hanno già ottenuto risultati importanti e stanno approfondendo anche gli episodi più recenti. A loro va la nostra piena fiducia e il nostro sostegno.

Allo stesso tempo riteniamo fondamentale un approccio più semplice, concreto e realmente efficace, che non trasformi il Comune in un surrogato degli organi dello Stato.

La vivibilità della città si costruisce insieme: con le famiglie, la scuola, i commercianti, le associazioni, i residenti e i giovani stessi.

Ognuno deve fare la propria parte, mentre l’Amministrazione continua a rafforzare gli strumenti già esistenti: dalla collaborazione istituzionale all’illuminazione, dalla videosorveglianza al sostegno a iniziative culturali e sportive che offrano alternative sane di socialità.

Per questo il PD guarda con attenzione a ogni contributo costruttivo, ma ribadisce che la sicurezza richiede serietà, equilibrio e rispetto delle competenze, non sovrastrutture che rischiano di rimanere sulla carta.

Il nostro impegno è chiaro: lavorare ogni giorno per una città più sicura, più attenta, più viva.

Una città che non cerca scorciatoie, ma che affronta i problemi con responsabilità e con la forza delle istituzioni.

Partito Democratico di Civitavecchia