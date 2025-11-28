29 Novembre, 2025
Il PD: “Sulla manutenzione dei plessi scolastici Fratelli d’Italia ha la memoria corta”

Riceviamo e pubblichiamo

Il Partito Democratico di Civitavecchia ritiene doveroso rispondere alle dichiarazioni di Fratelli d’Italia sulle infiltrazioni alla scuola Renato Posata. Parlano di “problemi noti da anni”, dimenticando però che per cinque anni a governare la città sono stati proprio loro: ciò che non è stato affrontato nel loro mandato non può essere utilizzato oggi come pretesto polemico contro chi amministra da appena un anno e mezzo.

In questo periodo, l’Amministrazione guidata dal Sindaco Piendibene ha già portato avanti interventi significativi su diversi plessi scolastici: sono stati effettuati i lavori nell’Istituto Comprensivo di via Flavioni e in quello di via Don Milani. A via XVI Settembre, dopo anni di impalcature ferme, il cantiere è ripartito, la prima facciata è stata completata e la seconda tranche sta per essere avviata. Per quanto riguarda l’Istituto Comprensivo Galice, che comprende tre plessi, gli interventi erano già programmati: sul plesso di via Toscana i lavori erano in corso e, vista l’emergenza, il cantiere è stato di fatto “sdoppiato”, consentendo di proseguire su via Toscana e di avviare contemporaneamente i lavori sul plesso di Renato Posata.

Si tratta di fatti concreti e verificabili: una programmazione definita, cantieri che aprono e avanzano, interventi che finalmente seguono una logica tecnica e non propagandistica. È evidente che in un anno e mezzo, considerando la complessità e l’estensione del patrimonio scolastico cittadino, non tutto potesse essere risolto. Sappiamo che la situazione è ancora migliorabile e richiede un impegno costante.

La differenza rispetto al passato, tuttavia, è chiara: dopo anni di immobilismo, oggi i cantieri si vedono, partono e arrivano a conclusione. Per Civitavecchia questo rappresenta una novità importante e una distanza evidente da anni in cui le promesse restavano sulla carta.

Fratelli d’Italia ha tutto il diritto di fare opposizione, ma non quello di riscrivere la storia. Se i problemi erano “noti da anni”, erano noti soprattutto negli anni in cui governavano loro.

Il Partito Democratico sostiene il lavoro del Sindaco, degli uffici e dell’Assessore Scilipoti.

Le famiglie meritano risposte concrete e interventi reali, non slogan: questa Amministrazione li sta finalmente mettendo in campo.

Patrizio Pacifico

Segretario Partito Democratico – Civitavecchia

 

