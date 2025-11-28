29 Novembre, 2025


Ingiurie su social verso la polizia locale, deferite cinque persone dall’Autorità Giudiziaria per diffamazione aggravata.

Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo

Diffamazione aggravata a mezzo stampa è quanto viene contestato a cinque persone deferite all’autorità giudiziaria per aver pesantemente diffamato a mezzo di un noto social network il corpo della Polizia Locale di Civitavecchia, indirizzando verso i suoi componenti frasi ingiuriose di vario tipo.
I commenti coloriti erano stati divulgati in calce a due post pubblicati su un noto social network, denigrando l’operato della Polizia Locale, impegnata in un servizio istituzionale di controllo, ed ingiuriando gli appartenenti al Corpo.
Grazie all’attività di indagine, le cinque persone responsabili delle offese sono state individuate e invitate presso il Comando di Polizia Locale per i successivi atti. Dopo le formalità di rito, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia per diffamazione aggravata a mezzo stampa.
