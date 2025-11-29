MUNICIPIO XV, TORQUATI – MARCHISIO: “NATALE A ROMA NORD, DAL 6 DICEMBRE AL 6 GENNAIO UN MESE DI APPUNTAMENTI E VISITE GUIDATE GRATUITE”

Riceviamo e pubblichiamo

“Per il quarto anno consecutivo, torna il “Natale in Municipio XV”, il calendario di iniziative promosse e finanziate dall’amministrazione municipale.

Quest’anno, oltre agli appuntamenti sul territorio in programma dal 6 dicembre al 6 gennaio, distribuiti nei quartieri del Municipio XV tra parate natalizie e spettacoli per bambini e famiglie a tema Babbo Natale e Befana, si aggiungono 26 visite guidate gratuite in tutta la città.

Il Natale del Municipio XV si aprirà il prossimo 6 dicembre alle ore 18.30 con l’accensione dell’Albero di Natale in Piazzale di Ponte Milvio e lo spettacolo di luci con la prima parata natalizia ideata e organizzata da Christmas World nell’ambito del progetto “Christmas Lights” – Municipio Roma XV.

Tanti poi gli appuntamenti fino al 6 gennaio tra Labaro, La Giustiniana, Vigna Clara, i Borghi di Cesano e Isola Farnese, Olgiata, Cassia – Grottarossa e Fleming a cura di Christmas World e FBEventi che porteranno le parate natalizie e gli eventi per bambini tra le strade e le piazze del territorio. Dal 10 al 31 dicembre sono invece in programma le visite guidate gratuite a cura dell’Associazione Mirabilia Urbis, in collaborazione con il Municipio XV. Per le visite che lo richiedono, i residenti del nostro territorio riceveranno in regalo la MIC Card. Tra le tante visite, sei sono dedicate ai bambini.

Ci aspetta un mese ricco di iniziative, tutte come sempre all’insegna dell’aggregazione e della socializzazione; 37 appuntamenti gratuiti dedicati alla nostra Comunità, ma anche alle tante romane e ai tanti romani che potranno approfittare del periodo natalizio per conoscere il nostro territorio. Davvero grazie a tutte le associazioni e ai Comitati di Quartiere che hanno collaborato per l’organizzazione degli spettacoli.”

Sul sito del Municipio XV tutte le informazioni sulla programmazione e sulle modalità di iscrizione alle visite guidate: https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/natale-municipio15-mese-eventi-6dicembre.page

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alle Politiche Culturali e Scolastiche, Tatiana Marchisio.

Programma eventi natalizi in Municipio XV:

6 dicembre, h.18.30, Ponte Milvio, Piazzale di Ponte Milvio, Accensione albero di Natale del Municipio XV e Parata Natalizia con il cast del Christmas World.

19 dicembre, h.16.30, Vigna Clara, Piazza Carli, Spettacolo per bambini e famiglie: arriva Babbo Natale.

Programma visite guidate con Mirabilia Urbis:

10 dicembre , Il Museo della Forma Urbis, visita con MIC Card. Appuntamento ore 9,45 via di Parco del Celio 20, ingresso museo.

13 dicembre, Miti e personaggi della fondazione di Roma, visita per bambini a partire dai 6 anni, accompagnati da un adulto. Appuntamento ore 10,00 via dei Cerchi-angolo via di S. Teodoro.

, I sotterranei di Santa Susanna. Appuntamento ore 14,45 via XX Settembre, 14. 15 dicembre, L’Egitto a Roma-Iseo Campense. Appuntamento ore 10,15 piazza del Collegio Romano, ingresso del liceo Visconti.

L’Egitto a Roma-Iseo Campense. Appuntamento ore 10,15 piazza del Collegio Romano, ingresso del liceo Visconti. 16 dicembre , Castel Sant’Angelo. Appuntamento ore 10,00 lungotevere Castello, ingresso Castel S. Angelo.

20 dicembre, il Bioparco, visita per bambini a partire dai 6 anni, accompagnati da un adulto. Appuntamento ore 9,45 piazzale del Giardino Zoologico 1, ingresso Bioparco.

22 dicembre, Miti e personaggi della fondazione di Roma, visita per bambini a partire dai 6 anni, accompagnati da un adulto. Appuntamento ore 15,30 via dei Cerchi-angolo via di S. Teodoro.

, Il rione Ponte. Appuntamento ore 10,00 lungotevere Castello, ingresso Castel S. Angelo 31 dicembre, Il Bioparco, visita per bambini a partire dai 6 anni, accompagnati da un adulto. Appuntamento ore 9,45 piazzale del Giardino Zoologico 1, ingresso Bioparco.