La presentazione del libro “Difettosa” apre il programma di “Librando” dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne

Riceviamo e pubblichiamo

Mercoledì 3 dicembre 2025, alle 17, presso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” l’incontro con Nagla Augelli

“Librando” si veste di rosso. La rassegna letteraria aderisce al programma di iniziative promosso dal Comune di Tarquinia in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, proponendo due appuntamenti presso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”.

Il primo incontro si terrà mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 17, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, e vedrà protagonisti Nagla Augelli e Francesco Spiedo, autori del libro “Difettosa” (Fandango, 2024).

L’opera racconta, con ironia e leggerezza, il viaggio personale di Augelli: una donna che affronta la disabilità e le barriere sociali con un sorriso contagioso e una determinazione capace di trasformare ogni difficoltà in occasione di consapevolezza e riscatto.

“Difettosa” è un invito a guardare oltre le apparenze e a riconoscere nella vulnerabilità una risorsa, ricordando come la vera forza risieda spesso proprio nelle imperfezioni che rendono ciascuno unico.

Ogni ostacolo fisico diventa, nel libro, metafora delle barriere invisibili che le persone con disabilità incontrano ogni giorno; ogni superamento rappresenta un atto di resistenza verso una società che troppo spesso preferisce ignorare ciò che fatica a comprendere.

A dialogare con l’autrice sarà il giornalista Davide Oliviero, in un confronto che promette di offrire spunti profondi e necessari. La rassegna “Librando” si svolge con il patrocinio dell’Unicoop Etruria – Sezione Soci Etruria, dell’associazione Semi di Pace odv e della libreria Vita Nova.

