A Tarquinia arriva “Tarquinia deliziosa – La fabbrica del cioccolato”: il centro storico si trasforma in un mondo fiabesco dedicato al Natale e al cacao. Apertura il 7 dicembre con un evento gustoso

Riceviamo e pubblichiamo

Tarquinia si prepara a vivere un Natale sorprendente con “Tarquinia deliziosa – La fabbrica del cioccolato”, la nuova iniziativa che, per la prima volta, trasforma il cuore del centro storico in un universo incantato ispirato all’immaginario di Roald Dahl e alla sua celebre Fabbrica di Cioccolato.

Un progetto inedito a cura dell’Associazione Viva Tarquinia che unisce gusto, creatività e atmosfere fiabesche, costruito per coinvolgere famiglie, bambini, curiosi e appassionati del buon cibo.

L’edizione inaugurale propone un ricco percorso di laboratori esperienziali, degustazioni e attività sensoriali dedicate al cioccolato e ai dolci della tradizione, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio enogastronomico del territorio attraverso un linguaggio ludico, immersivo e natalizio. Un Natale “da assaggiare”, da vivere in ambientazioni calde e avvolgenti, dove ogni appuntamento diventa un piccolo viaggio nel mondo del cacao e nelle sue meraviglie.

7 dicembre: l’evento di apertura con i maestri cioccolatieri Zena. Posti limitati su prenotazione

Il programma si apre il 7 dicembre, alle 17.30, nella Sala Consiliare del Comune di Tarquinia (Piazza Matteotti), con “L’arte del temperaggio del cioccolato a mano”: un incontro guidato da Alessandro e Roberto Zena, maestri cioccolatieri de L’Antica Latteria di Viterbo.

Un viaggio nel ciclo produttivo del cioccolato, dalla raccolta delle fave alle prime lavorazioni, fino al prodotto finito, con dimostrazioni dal vivo, spiegazioni tecniche e momenti di assaggio guidato. Per l’evento, a posti limitati, ci si può già prenotare presso l’Infopoint Tarquinia (telefono 0766 849 282).

Laboratori per bambini e famiglie: pan di zenzero, cioccorane e biscotti natalizi

Il cartellone prosegue con un calendario di laboratori dedicati alle famiglie e ai più piccoli, pensati per unire gioco, manualità e conoscenza: il 13 e 20 dicembre i maestri cioccolatieri di Cioccotuscia guideranno i bambini nella creazione di casette di pan di zenzero e cioccorane in stile Harry Potter, mentre il 14 e 21 dicembre la cuoca dell’Alleanza Slow Food Vittoria Tassoni condurrà laboratori dedicati alla preparazione di biscotti al cioccolato da trasformare in decorazioni natalizie.

A rendere il percorso ancora più magico ci penserà Willy Wonka, il più iconico cioccolataio della fantasia, pronto a comparire a sorpresa tra ambientazioni fiabesche e profumi di cacao.

Una nuova esperienza di Natale per Tarquinia

«Quest’anno, per difficoltà organizzative, non abbiamo potuto riproporre la Casa di Babbo Natale, e ne siamo rammaricati. Grazie al sostegno della Regione Lazio e di Arsial, però, offriamo un’esperienza nuova e gustosa, con momenti magici al chiuso per tarquiniesi e turisti», spiegano dall’associazione Viva Tarquinia, promotrice dell’iniziativa con il contributo di Arsial nell’ambito dell’Avviso pubblico Iniziative di promozione del sistema agroalimentare del Lazio, con il patrocinio del Comune di Tarquinia e la collaborazione della Pro Loco di Tarquinia.

“Tarquinia deliziosa – La fabbrica del cioccolato” propone un Natale di gentilezza, calore e buon gusto, dedicato a far conoscere i prodotti tipici del territorio offrendo spazi accoglienti pensati per coinvolgere un pubblico di ogni età. I percorsi tematici e i laboratori permetteranno di riscoprire ricette tradizionali, condividere momenti di creatività e vivere il centro storico in una dimensione dolce, giocosa e sorprendente.