Cordoglio per la scomparsa di Ulrico Piaggio

È con profonda tristezza che la Città di Civitavecchia piange la scomparsa di Ulrico Piaggio.

Figura stimata e benvoluta, uomo di sport e professionista impegnato, ha dedicato tempo, passione e competenza alla nostra comunità.

Il suo impegno — silenzioso ma costante — ha lasciato un segno tangibile: promuovendo valori di dedizione, correttezza e altruismo, ha contribuito a rendere vivo e coeso il tessuto sociale cittadino.

Alla famiglia, agli amici e a quanti lo conoscevano va il nostro abbraccio più sincero. Il Comune lo ricorderà non solo per le sue doti professionali, ma soprattutto per l’umanità, il garbo e l’attaccamento alla nostra gente.