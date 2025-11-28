29 Novembre, 2025
Cordoglio per la scomparsa di Ulrico Piaggio

Riceviamo e pubblichiamo

È con profonda tristezza che la Città di Civitavecchia piange la scomparsa di Ulrico Piaggio.
Figura stimata e benvoluta, uomo di sport e professionista impegnato, ha dedicato tempo, passione e competenza alla nostra comunità.
Il suo impegno — silenzioso ma costante — ha lasciato un segno tangibile: promuovendo valori di dedizione, correttezza e altruismo, ha contribuito a rendere vivo e coeso il tessuto sociale cittadino.
Alla famiglia, agli amici e a quanti lo conoscevano va il nostro abbraccio più sincero. Il Comune lo ricorderà non solo per le sue doti professionali, ma soprattutto per l’umanità, il garbo e l’attaccamento alla nostra gente.
