Aspettando Natale”: domenica l’evento al Mercato di Campo dell’Oro finanziato dall’Amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale informa che domenica, presso il Mercato di Campo dell’Oro, si terrà l’iniziativa “Aspettando Natale”, realizzata in collaborazione con ARCI San Gordiano e con gli operatori del mercato rionale.

Una giornata pensata per riportare vita, calore e comunità nel cuore del quartiere, con un pranzo di quartiere, una tombolata e tante attività dedicate a grandi e piccini.

L’evento è interamente finanziato dall’Amministrazione comunale, attraverso l’Assessorato al Commercio, che ha scelto di sostenere tutte le spese come segnale concreto di attenzione verso la cittadinanza e verso un luogo che da sempre rappresenta un punto di incontro per il territorio.

«Vogliamo restituire centralità ai nostri quartieri – dichiara il Sindaco Marco Piendibene – e far sì che gli spazi pubblici tornino ad essere vissuti, condivisi, sentiti come propri. “Aspettando Natale” è una piccola ma importante occasione per ritrovarsi, per riscoprire il valore dello stare insieme e per rafforzare il senso di comunità che vogliamo promuovere in tutta la città.»

Sulla stessa linea l’Assessore al Commercio Vincenzo D’Antó, che sottolinea: «Questo evento rappresenta un primo passo nel percorso di rilancio del Mercato di Campo dell’Oro. Crediamo fermamente che il commercio di prossimità e i mercati rionali possano tornare ad essere luoghi vivi, dinamici e attrattivi. Per questo abbiamo scelto di sostenere l’iniziativa, investendo risorse e impegno, con l’obiettivo di dare un segnale chiaro: il quartiere merita attenzione, cura e nuove opportunità.»

La cittadinanza è invitata a partecipare e condividere una giornata di festa e di comunità.