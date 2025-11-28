29 Novembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Aspettando Natale”: domenica l’evento al Mercato di Campo dell’Oro finanziato dall’Amministrazione comunale

0
123
logo l'agone

Riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione comunale informa che domenica, presso il Mercato di Campo dell’Oro, si terrà l’iniziativa “Aspettando Natale”, realizzata in collaborazione con ARCI San Gordiano e con gli operatori del mercato rionale.
Una giornata pensata per riportare vita, calore e comunità nel cuore del quartiere, con un pranzo di quartiere, una tombolata e tante attività dedicate a grandi e piccini.
L’evento è interamente finanziato dall’Amministrazione comunale, attraverso l’Assessorato al Commercio, che ha scelto di sostenere tutte le spese come segnale concreto di attenzione verso la cittadinanza e verso un luogo che da sempre rappresenta un punto di incontro per il territorio.
«Vogliamo restituire centralità ai nostri quartieri – dichiara il Sindaco Marco Piendibene – e far sì che gli spazi pubblici tornino ad essere vissuti, condivisi, sentiti come propri. “Aspettando Natale” è una piccola ma importante occasione per ritrovarsi, per riscoprire il valore dello stare insieme e per rafforzare il senso di comunità che vogliamo promuovere in tutta la città.»
Sulla stessa linea l’Assessore al Commercio Vincenzo D’Antó, che sottolinea: «Questo evento rappresenta un primo passo nel percorso di rilancio del Mercato di Campo dell’Oro. Crediamo fermamente che il commercio di prossimità e i mercati rionali possano tornare ad essere luoghi vivi, dinamici e attrattivi. Per questo abbiamo scelto di sostenere l’iniziativa, investendo risorse e impegno, con l’obiettivo di dare un segnale chiaro: il quartiere merita attenzione, cura e nuove opportunità.»
La cittadinanza è invitata a partecipare e condividere una giornata di festa e di comunità.
Articolo precedente
Città Metropolitana e il rapporto con i territori
Articolo successivo
Cordoglio per la scomparsa di Ulrico Piaggio

Ultimi articoli

Politica

Il PD: “Sulla manutenzione dei plessi scolastici Fratelli d’Italia ha la memoria corta”

Società

Ingiurie su social verso la polizia locale, deferite cinque persone dall’Autorità Giudiziaria per diffamazione aggravata.

Società

Ladispoli-Cerveteri, nasce il nuovo Consorzio Sociale dell’Etruria Meridionale. Grando: “Più efficienza nel sostegno alle categorie fragili”

Ambiente

Il presidente di Greenaccord ringrazia L’agone per la partnership e la partecipazione al Forum di Pescasseroli

Eventi

Tarquinia e la rete DMO Etruskey presentano il dossier per la Capitale Italiana della Cultura 2028 a Milano

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it