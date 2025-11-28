29 Novembre, 2025
Giornale del Lago e della Tuscia

Eventi

CIVITAVECCHIA ATTENDE LA FIAMMA OLIMPICA: DOMENICA 7 DICEMBRE UN POMERIGGIO DI SPORT E PARTECIPAZIONE

Riceviamo e pubblichiamo
Domenica 7 dicembre la Fiamma Olimpica dei Giochi di Milano-Cortina 2026 attraverserà la nostra città, in una tappa unica che unirà storia, sport e comunità. La staffetta partirà da Piazza Verdi alle 14:40 per concludersi intorno alle 16:10 nei pressi della rotatoria del Tribunale.
Il percorso attraverserà Viale della Vittoria, Viale Garibaldi, Piazza della Vita, Calata Cesare Laurenti, Calata della Rocca, Porta Livorno, Corso Marconi e Largo Plebiscito, dove, intorno alle ore 15:00, si terrà un momento simbolico con l’accensione del braciere olimpico. La fiaccola proseguirà lungo Corso Centocelle, Viale Guido Baccelli, Viale Palmiro Togliatti, Via Lepanto, Via Barbaranelli, Via Rodi, Viale Matteotti, Via Roma e Via Terme di Traiano.
Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, con particolare coinvolgimento delle associazioni sportive, delle famiglie e delle scuole. A Largo Plebiscito, dalle ore 14:00, saranno distribuiti gratuitamente bandierine e palloncini arancioni – colore simbolo scelto per l’occasione – fino a esaurimento. Lungo il percorso sono inoltre previste attività di animazione e distribuzione di gadget da parte degli sponsor ufficiali ENI e Coca Cola.
Viviamo insieme un pomeriggio che porterà lo spirito olimpico nel cuore della città. Un’occasione irripetibile per far sentire l’energia di Civitavecchia al mondo intero.
Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

