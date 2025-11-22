22 Novembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

Tarquinia sostiene lo sport, domande di contributo entro il 15 dicembre 2025

0
31
logo l'agone

Riceviamo e pubblichiamo

Le associazioni sportive di Tarquinia, iscritte all’albo comunale, potranno presentare all’Amministrazione la richiesta di contributo per l’anno sportivo 2025 entro il 15 dicembre. “Rinnoviamo il nostro sostegno alle realtà sportive del territorio – dichiara l’assessore allo Sport Sandro Celli –.

Le associazioni svolgono un ruolo fondamentale per la crescita sociale e educativa dei nostri giovani. Invito tutte le società iscritte all’albo comunale a presentare la richiesta di contributo entro i termini, così da poter usufruire dei fondi”.

Le domande andranno compilate sui moduli scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Tarquinia e dovranno essere portate al protocollo, in piazza Giacomo Matteotti 6, o inviate per email a comune.tarquinia@comune.tarquinia.vt.it o per Pec a pec@pec.comune.tarquinia.vt.it.

Articolo precedente
Tarquinia in festa, la Parata di Natale illumina le vie del centro storico

Ultimi articoli

Economia

Tarquinia in festa, la Parata di Natale illumina le vie del centro storico

Società

Mtb Santa Marinella in gran bella evidenza sugli sterrati di Tarquinia, Rocca di Papa e Pontassieve

Eventi

Inaugurazione mostra e mercato di beneficienza dei Templari di Bracciano

Eventi

“LE DONNE E L’ARMI”: il calendario storico 2026 che racconta l’orgoglio delle donne

Eventi

Si rinnova il Trevignano FilmFest: la prima giornata tra memoria e ricordi

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it