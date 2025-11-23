MICHELINANGELO VERSO LA TERZA GIOVINEZZA. L’eclettico artigiano Canalese ha compiuto 80 anni.

Ci sono persone che rappresentano un territorio divenendone parte inscindibile, come il campanile della chiesa, un fiume o un monumento, una leggenda antica o uno scorcio che ne tratteggia i confini.

Michele Fontana, classe 1945, a Canale è iconografia di estro e bizzarria, di tempra e simpatia, polivalenza e costanza, altruismo e ironia.

Ottant’anni di una vita declinata nei valori più alti per un uomo: la dedizione al lavoro; da artigiano imbianchino ha saputo gradualmente trascendere a maestro d’arte, sceneggiatore e artista. L’amore incondizionato per la sua famiglia, marito e padre mai stanco, mai assente, mai troppo lontano nonostante per Michele le distanze, soprattutto quelle dalla banalità, non sono mai state quelle convenzionali.

L’attaccamento forte al paese che gli ha dato i natali e alle sue tradizioni; Michelino, così lo conoscono tutti, ha alimentato lo spirito folcloristico incarnando l’essenza stessa di ogni festa, a cui ha prestato la voce e il cuore, l’opera e l’inventiva.

La sua partecipazione attiva è passata attraverso le critiche e gli apprezzamenti senza mai flettere o deprimersi, noncurante dei commenti, dei giudizi, più forte di qualunque incentivo o detrazione.

Il sorriso e la grinta di Michelino sono state le maschere di un volto autentico di cui l’intera comunità deve andare orgogliosa; il suo entusiasmo mai fiaccato, lo ha visto attivo nella chiesa, membro della Confraternita e mano d’opera magica parrocchiale, ma anche nella locale pro loco, garante della tradizione e propulsore dell’innovazione.

La sua vulcanica energia ideativa, lo ha visto organizzatore di feste patronali, sfilate e carri di carnevale, manifestazioni sportive, premiazioni, sfilate; inventore e creatore di vere e proprie opere d’ingegno, trasformazioni e adattamenti, decorazioni e realizzazioni che hanno contribuito ad arricchire il patrimonio folcloristico della comunità, ha indossato costumi, interpretato personaggi, rivisitato epoche e periodi storici sempre rimanendo se stesso.

Col tempo è trasmutato in Michelinangelo, soprannome autoironico con cui ha firmato veri e propri capolavori di scultura, come un presepe interamente scolpito nel legno massello, riproducente l’antico abitato di Monterano, l’eremo di Montevirginio e le Terme di Stigliano, ma anche pittore e decoratore eccellente, dotato di una manualità che fusa all’inventiva ne fanno un artista poliedrico e talentuoso.

Nessuno che non lo sappia, direbbe che oggi ha compiuto 80 anni ma l’energia che lo anima obbedisce a logiche diverse e ribelli per cui sappiamo che ha soltanto traguardato la linea della terza giovinezza, quella che gli consentirà di darci tanto ancora. L’agone, attento custode delle preziosità del territorio, riconoscendoti il merito dell’autenticità, ti augura buon compleanno Michelinangelo.

Gianluca Di Pietrantonio, redattore L’agone