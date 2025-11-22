22 Novembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEconomia

Tarquinia in festa, la Parata di Natale illumina le vie del centro storico

0
36
Tarquinia premiata al Blue Innovation lab

Riceviamo e pubblichiamo

L’8 e il 23 dicembre 2025, alle 17, il corteo natalizio tra musica, luci e intrattenimento

Tarquinia si accende di magia con la Parata di Natale. L’8 e il 23 dicembre 2025, un grande corteo colorerà le vie del centro storico, portando in città la suggestione e il calore delle festività natalizie. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco Tarquinia, con il patrocinio della Regione Lazio e la collaborazione del gruppo di volontari “Troppo forti”.

La sfilata partirà alle 17 da piazzale Europa per attraversare via Umberto I, piazza Cavour, corso Vittorio Emanuele e raggiungere piazza Giacomo Matteotti, dove il pubblico potrà assistere a momenti di spettacolo dedicati a famiglie, bambini e visitatori. Sotto il palazzo comunale, la festa sarà animata da musica e intrattenimento, mentre per i più golosi non mancheranno zucchero filato e caldarroste, contribuendo a creare una cornice accogliente e suggestiva nel cuore della città.

L’8 dicembre rappresenterà il momento più atteso: la banda “Giacomo Setaccioli” accompagnerà il corteo eseguendo i più celebri brani natalizi e farà da preludio alla cerimonia di accensione delle luminarie a piazza Cavour, evento simbolico che inaugurerà ufficialmente il programma delle manifestazioni di Natale organizzate dal Comune insieme alle realtà associative del territorio. L’Amministrazione invita scuole, associazioni sportive e culturali, gruppi organizzati e tutte le persone che voglio vivere appieno il clima di festa a partecipare, contribuendo all’atmosfera dell’evento con un accessorio o un dettaglio a tema natalizio.

Per informazioni è possibile chiamare il 328 4779377 o il 347 6032913.

Articolo precedente
Mtb Santa Marinella in gran bella evidenza sugli sterrati di Tarquinia, Rocca di Papa e Pontassieve
Articolo successivo
Tarquinia sostiene lo sport, domande di contributo entro il 15 dicembre 2025

Ultimi articoli

Società

Tarquinia sostiene lo sport, domande di contributo entro il 15 dicembre 2025

Società

Mtb Santa Marinella in gran bella evidenza sugli sterrati di Tarquinia, Rocca di Papa e Pontassieve

Eventi

Inaugurazione mostra e mercato di beneficienza dei Templari di Bracciano

Eventi

“LE DONNE E L’ARMI”: il calendario storico 2026 che racconta l’orgoglio delle donne

Eventi

Si rinnova il Trevignano FilmFest: la prima giornata tra memoria e ricordi

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it