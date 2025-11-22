22 Novembre, 2025
Mtb Santa Marinella in gran bella evidenza sugli sterrati di Tarquinia, Rocca di Papa e Pontassieve

Santa Marinella

Riceviamo e pubblichiamo

Gli atleti della Mtb Santa Marinella hanno fatto registrare risultati positivi in tre distinte competizioni di ciclocross.

Alla seconda prova del Lazio Cross – Trofeo Romano Scotti, disputata a Tarquinia Lido nella località Mandrione delle Saline, Claudio Albanese si è messo in luce con un terzo posto nella categoria Master 7. Grazie a questo piazzamento, la Mtb Santa Marinella occupa attualmente la settima posizione nella classifica società del circuito dopo due prove.

In occasione della 39ª edizione del Roma Master Cross, svoltasi al Parco La Pompa di Rocca di Papa, il miglior risultato è stato di Angelo Ciancarini, che ha conquistato il primato tra i master 8. Ottime anche le prestazioni di Federico Forti (3° M4), Giuseppe Calò (3° M5), Paolo Tempestini (2° M6), Marco Deciano (4° M6), Daniele Bagnoli (5° M6), Mauro Gori (3° M7) e Walter De Leonardi (9° M7).

A Pontassieve, in Toscana, si è corsa la quarta tappa del Trofeo Florence Supercross al Parco Fluviale (circuito UISP Firenze) dove Andrea Mainardi si è classificato in tredicesima posizione nella categoria master 6.

