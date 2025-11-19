20 Novembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

Solidarietà alla sindaca Emanuela Socciarelli dopo il grave atto intimidatorio

0
62

Riceviamo e pubblichiamo

Tarquinia (VT), 19 novembre 2025 – “Voglio esprimere la mia più profonda e sincera solidarietà alla sindaca di Montalto di Castro, Emanuela Socciarelli, vittima di un gravissimo atto intimidatorio. Si tratta di un episodio inaccettabile che colpisce non solo la persona, ma anche l’istituzione che rappresenta. Di fronte a gesti vigliacchi come questo, è necessario ribadire con forza che le nostre comunità non si lasciano intimidire e che continueremo a difendere con determinazione i valori della democrazia, del dialogo e della legalità. Auspico che quanto prima le autorità competenti possano fare piena luce sull’accaduto. Alla collega Socciarelli, all’amministrazione comunale e alla popolazione di Montalto di Castro vanno il mio sostegno e quello di tutta la città di Tarquinia. Sono certo che continuerà il suo lavoro con la dedizione e il coraggio che da sempre la contraddistinguono”.

Francesco Sposetti

Sindaco di Tarquinia

Articolo precedente
Crea (Civica Rocca): “Congratulazioni e buon lavoro a Sambucci, neo presidente della XI Commissione del Consiglio regionale del Lazio”
Articolo successivo
Sigfrido Ranucci e Report hanno vinto.

Ultimi articoli

Primo piano

Esercitazione presso il porto di Civitavecchia dello SCIP

Politica

Bio al Centro: ConfagriBio e A.I.A.B. insieme per riportare il biologico al centro del dibattito politico laziale.

Territorio

Alessio Pascucci nuovo Amministratore Unico della Multiservizi Caerite

Cultura

“Le stagioni della dimenticanza” di Mirna Manni

Primo piano

Sigfrido Ranucci e Report hanno vinto.

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it