Crea (Civica Rocca): “Congratulazioni e buon lavoro a Sambucci, neo presidente della XI Commissione del Consiglio regionale del Lazio”

Riceviamo e pubblichiamo

Roma, 18 novembre 2025 – “Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni a Vittorio Sambucci (Fd’I) per la sua elezione a Presidente della XI Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Lazio “Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione”.
La sua nomina rappresenta un importante riconoscimento delle competenze, dell’impegno e della professionalità dimostrate nel tempo, e sono certo che il suo contributo saprà consolidare il ruolo della Commissione nel garantire, dialogo e qualità dell’azione istituzionale.
Al Presidente Sambucci rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che il suo mandato possa tradursi in risultati concreti a beneficio dello sviluppo economico e dell’innovazione nel Lazio.”
E’ quanto dichiara Mario Luciano Crea, capogruppo della Lista Civica Rocca del Consiglio regionale del Lazio.
