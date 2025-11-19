20 Novembre, 2025
Sigfrido Ranucci e Report hanno vinto.

Riceviamo e pubblichiamo

Era un loro sacrosanto diritto giornalistico e di cronaca pubblicare il famoso incontro in autogrill tra Renzi e lo 007 Mancini.
Per il gip non c’è stata nessuna violazione del segreto di Stato.
Caso definitivamente chiuso. Archiviate tutte le accuse nei confronti di Ranucci e dei giornalisti Giorgio Mottola, Danilo Procaccianti e Walter Molino.
Proprio nelle ore in cui Ranucci ha rivelato di aver ricevuto altre cinque querele solo dal giorno dell’attentato (alla faccia della solidarietà), Report vince in tribunale una battaglia importante per il diritto di cronaca e la la libertà di informazione.
Non ringrazieremo mai abbastanza quest’uomo per il lavoro che fa. Per come lo fa.
Lorenzo Tosa
