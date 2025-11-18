TARQUINIA ED ETRURIA: BENE CANDIDATURA A CAPITALE CULTURA 2028

Riceviamo e pubblichiamo

La candidatura di Tarquinia e della rete dei Comuni della Dmo Etruskey a Capitale Italiana della Cultura 2028 è autorevole e ben strutturata. Parliamo di un territorio straordinario, quello dell’Etruria, ricchissimo dal punto di vista storico, culturale, artistico e ambientale. Non posso che essere totalmente favorevole e auspicare possa concretizzarsi. Sarebbe un grande risultato per tutto il Lazio. Ai proponenti va il mio ringraziamento per il lavoro fin qui portato avanti.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano