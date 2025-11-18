18 Novembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCultura

TARQUINIA ED ETRURIA: BENE CANDIDATURA A CAPITALE CULTURA 2028

0
47
Tarquinia premiata al Blue Innovation lab

Riceviamo e pubblichiamo

La candidatura di Tarquinia e della rete dei Comuni della Dmo Etruskey a Capitale Italiana della Cultura 2028 è autorevole e ben strutturata. Parliamo di un territorio straordinario, quello dell’Etruria, ricchissimo dal punto di vista storico, culturale, artistico e ambientale.  Non posso che essere totalmente favorevole e auspicare possa concretizzarsi. Sarebbe un grande risultato per tutto il Lazio. Ai proponenti va il mio ringraziamento per il lavoro fin qui portato avanti.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano

Articolo precedente
PD Cerveteri: ’Bene incontro con Gubetti per verifica maggioranza’ 

Ultimi articoli

Politica

PD Cerveteri: ’Bene incontro con Gubetti per verifica maggioranza’ 

Eventi

Cerveteri celebra Santa Cecilia, domenica Gruppo Bandistico in festa nel Centro Storico

Scuola

Corso sulla “Infortunistica stradale e attività di polizia giudiziaria negli incidenti penalmente rilevanti” organizzato da CISL e FP: grande partecipazione e soddisfazione delle autorità

Primo piano

𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐚 𝐝𝐢 𝐒𝐞n𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 | 𝟐𝟓 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐄𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐞 𝐃𝐨𝐧𝐧𝐞

Salute

Dolore cronico: il ruolo chiave della Medicina funzionale. Ne parliamo con il Dott. Lombardi, Specialista in Patologia Clinica e Biochimica Clinica

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it