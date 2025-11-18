18 Novembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

PD Cerveteri: ’Bene incontro con Gubetti per verifica maggioranza’ 

0
45
La sezione del PD di Cerveteri incontra la sindaca

Riceviamo e pubblichiamo

‘Rispetto patto elettorale, chiarezza nelle scelte urbanistiche e nella gestione macchina amministrativa’

Cerveteri, 18 nov. – Nei giorni scorsi una delegazione del Circolo del PD di Cerveteri ‘David Sassoli’, guidata dal segretario Fabio d’Annunzio e dalla capogruppo in consiglio comunale, Linda Ferretti, ha incontrato la Sindaca Elena Gubetti, per una verifica della tenuta della maggioranza e, soprattutto, per una verifica sull’attuazione del programma che il PD ha stipulato con i cittadini e con le altre forze al governo della città. “Abbiamo richiesto noi questa verifica urgente – dichiara Fabio D’Annunzio – dopo la richiesta di sfiducia presentata in Consiglio Comunale, poi respinta, grazie al prevalere del buon senso.  Tuttavia, noi pensiamo che per governare bene e per continuare le importanti opere che sono state già avviate sul territorio o sono di imminente realizzazione, servano stabilità e chiarezza”.

“Abbiamo chiesto quindi a Gubetti -prosegue il segretario del PD di Cerveteri- di rinnovare la garanzia del rispetto del patto con gli elettori e dell’attuazione del programma elettorale. È necessario realizzare tutte le opere previste nel Piano Triennale, così come è necessaria chiarezza e trasparenza nelle scelte urbanistiche e nella gestione della macchina amministrativa. Ora più che mai: come Pd abbiamo sempre fatto la nostra parte, assumendoci le responsabilità di governo, senza tentennamenti”.

“Da parte della Sindaca abbiamo trovato collaborazione e disponibilità ad accogliere le nostre richieste e l’impegno a incontri periodici sull’avanzamento del programma. Ribadiamo il nostro appoggio a questa Amministrazione, continuando in questo percorso di verifica puntuale delle scelte amministrative”, conclude Fabio D’Annunzio.

Il circolo PD di Cerveteri ‘David Sassoli’

Articolo precedente
Cerveteri celebra Santa Cecilia, domenica Gruppo Bandistico in festa nel Centro Storico
Articolo successivo
TARQUINIA ED ETRURIA: BENE CANDIDATURA A CAPITALE CULTURA 2028

Ultimi articoli

Cultura

TARQUINIA ED ETRURIA: BENE CANDIDATURA A CAPITALE CULTURA 2028

Eventi

Cerveteri celebra Santa Cecilia, domenica Gruppo Bandistico in festa nel Centro Storico

Scuola

Corso sulla “Infortunistica stradale e attività di polizia giudiziaria negli incidenti penalmente rilevanti” organizzato da CISL e FP: grande partecipazione e soddisfazione delle autorità

Primo piano

𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐚 𝐝𝐢 𝐒𝐞n𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 | 𝟐𝟓 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐄𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐞 𝐃𝐨𝐧𝐧𝐞

Salute

Dolore cronico: il ruolo chiave della Medicina funzionale. Ne parliamo con il Dott. Lombardi, Specialista in Patologia Clinica e Biochimica Clinica

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it