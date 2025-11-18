18 Novembre, 2025
Cerveteri celebra Santa Cecilia, domenica Gruppo Bandistico in festa nel Centro Storico

Gruppo bandistico di Cerveteri

Riceviamo e pubblichiamo

Appuntamento a partire dalle ore 10:30 in Piazza Santa Maria. Prima uscita ufficiale da Presidente dell’Associazione Amici della Musica per Antonella Badini. Il saluto e l’augurio del Sindaco Gubetti: “Sono certa porterà avanti il lavoro e l’impegno dell’indimenticabile Aurelio”.

 “Cerveteri rende onore a Santa Cecilia, Patrona della Musica, dei musicisti e dei cantanti. Lo fa, con le note e la presenza di quella che rappresenta una delle realtà artistiche più apprezzate in città: il Gruppo Bandistico Cerite, che domenica 23 novembre sfilerà tra le vie del Centro Storico tra brani e marce brillanti”. A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti.

L’appuntamento è per le ore 10:30 in Piazza Santa Maria: dopo il corteo musicale per i vicoli del Centro, la celebrazione della Santa Messa presso la Parrocchia Santa Maria Maggiore e benedizione solenne dei musicisti e dei loro strumenti.

“Santa Cecilia rappresenterà anche la prima uscita ufficiale del Gruppo Bandistico Cerite con Antonella Badini a capo dell’Associazione Amici della Musica – aggiunge il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – prende il posto del padre Aurelio, venuto a mancare nelle scorse settimane: fu proprio grazie al suo amore per Cerveteri e per la musica che nel 1995 tornò in vita la banda musicale della nostra città. Sono certa che metterà impegno e passione, per portare avanti il lavoro svolto da Aurelio e per fare del nostro Gruppo Bandistico una realtà sempre più importante per il tessuto sociale cittadino”.

“Ad Antonella, al Maestro Augusto Travagliati, istituzione nell’insegnamento della musica nella nostra città e al Segretario Carmelo Aiello – conclude il Sindaco Gubetti – auguro una buona festa di Santa Cecilia e un buon lavoro con il nostro Gruppo Bandistico Cerite”.

