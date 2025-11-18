18 Novembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeScuola

Corso sulla “Infortunistica stradale e attività di polizia giudiziaria negli incidenti penalmente rilevanti” organizzato da CISL e FP: grande partecipazione e soddisfazione delle autorità

0
39
tavolo sulla sicurezza del lavoro a Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo

Si è svolto oggi il corso di formazione dedicato al tema “Infortunistica stradale e attività di polizia giudiziaria negli incidenti penalmente rilevanti”, organizzato da CISL e FP e rivolto agli operatori della Polizia Locale.
L’iniziativa ha registrato un alto tasso di partecipazione, confermando l’interesse crescente verso un aggiornamento professionale sempre più qualificato in un settore strategico per la sicurezza urbana.
Al termine dell’incontro è stato rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione, a riconoscimento dell’impegno e della continuità formativa nel servizio alla cittadinanza.
Il Sindaco Marco Piendibene e il Delegato alla Polizia Locale, Viabilità e Parcheggi, Flavio Fustaino hanno espresso viva soddisfazione per la riuscita dell’evento e per la significativa presenza degli operatori, sottolineando come momenti di formazione specializzata rappresentino un valore aggiunto per l’intera comunità.
Articolo precedente
𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐚 𝐝𝐢 𝐒𝐞n𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 | 𝟐𝟓 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐄𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐞 𝐃𝐨𝐧𝐧𝐞
Articolo successivo
Cerveteri celebra Santa Cecilia, domenica Gruppo Bandistico in festa nel Centro Storico

Ultimi articoli

Cultura

TARQUINIA ED ETRURIA: BENE CANDIDATURA A CAPITALE CULTURA 2028

Politica

PD Cerveteri: ’Bene incontro con Gubetti per verifica maggioranza’ 

Eventi

Cerveteri celebra Santa Cecilia, domenica Gruppo Bandistico in festa nel Centro Storico

Primo piano

𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐚 𝐝𝐢 𝐒𝐞n𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 | 𝟐𝟓 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐄𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐞 𝐃𝐨𝐧𝐧𝐞

Salute

Dolore cronico: il ruolo chiave della Medicina funzionale. Ne parliamo con il Dott. Lombardi, Specialista in Patologia Clinica e Biochimica Clinica

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it