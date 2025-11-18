Corso sulla “Infortunistica stradale e attività di polizia giudiziaria negli incidenti penalmente rilevanti” organizzato da CISL e FP: grande partecipazione e soddisfazione delle autorità

Riceviamo e pubblichiamo

Si è svolto oggi il corso di formazione dedicato al tema “Infortunistica stradale e attività di polizia giudiziaria negli incidenti penalmente rilevanti”, organizzato da CISL e FP e rivolto agli operatori della Polizia Locale.

L’iniziativa ha registrato un alto tasso di partecipazione, confermando l’interesse crescente verso un aggiornamento professionale sempre più qualificato in un settore strategico per la sicurezza urbana.

Al termine dell’incontro è stato rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione, a riconoscimento dell’impegno e della continuità formativa nel servizio alla cittadinanza.

Il Sindaco Marco Piendibene e il Delegato alla Polizia Locale, Viabilità e Parcheggi, Flavio Fustaino hanno espresso viva soddisfazione per la riuscita dell’evento e per la significativa presenza degli operatori, sottolineando come momenti di formazione specializzata rappresentino un valore aggiunto per l’intera comunità.