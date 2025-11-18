Servizio infermieristico a costi calmierati alla Farmacia comunale n.6 di Cerveteri

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo lo sportello d’ascolto il servizio dello psicologo un nuovo servizio nella sesta Farmacia di Cerveteri

“Non solamente un posto dove acquistare farmaci e medicinali, ma sempre più una Farmacia di servizi capace di garantire, gratuitamente o a costi estremamente calmierati, una sanità di prossimità. Sono pertanto entusiasta di annunciare che presso la Farmacia comunale n.6, la nostra sesta farmacia comunale, è ora attivo un nuovo servizio, ovvero quello infermieristico.

Un infermiere professionista qualificato, sarà a disposizione due volte a settimana per eseguire medicazioni di varia natura ad un prezzo fortemente popolare e alla portata di tutti. Ringrazio con l’occasione il personale delle nostre Farmacie e tutto lo staff dirigenziale della nostra Multiservizi Caerite per aver dato seguito ad una precisa indicazione dell’Amministrazione comunale, dando vita ad un nuovo importante servizio”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Sin dalla sua apertura, avvenuta nel luglio del 2024, abbiamo fatto in modo che la Farmacia comunale n.6 divenisse un importante punto di riferimento sul fronte della salute, della prevenzione e della cura – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – uno dei primi servizi avviati fu quello dello Sportello d’Ascolto gratuito, gestito dall’Associazione Mano Latina, rivelatosi estremamente apprezzato dalla cittadinanza.

Più di recente il servizio con lo psicologo e ora l’infermiere in Farmacia. Nelle intenzioni, nostre e della Multiservizi Caerite, c’è quella di ampliare ancora di più la gamma di servizi offerta aggiungendo a breve anche quello di un fisioterapista”.

Numerosi i servizi e le prestazioni sanitarie garantite dall’infermiere presente in Farmacia: terapie intramuscolari semplici o sottocutanee, terapie iniettive antibiotiche, lavaggi accessi venosi, terapie Iniettive PZ Pediatrico, terapie iniettive insuliniche e terapie sottocutanee multiple.

Inoltre, tra le altre prestazioni, il posizionamento di catetere vescicale a permanenza, lavaggio catetere, gestione urostomia, medicazioni complesse, medicazioni semplici chirurgiche, rimozioni di punti di sutura e medicazioni di ulcere venose.

Tutte le prestazioni sono eseguite a costi estremamente calmierati. Il servizio è attivo il mercoledì, dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Maggiori informazioni, sulle prestazioni e le disponibilità dell’infermiere e su tutti gli altri servizi, possono essere richieste direttamente al personale della Farmacia comunale n.6, anche telefonicamente al numero 0669401745