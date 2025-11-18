18 Novembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

MUNICIPIO XV: “PER LAVORI ACEA IL 21 e 22 NOVEMBRE POSSIBILE RIDUZIONE FLUSSO IDRICO A LABARO”

0
105
Municipo XV

Riceviamo e pubblichiamo

Come comunicato da Acea Ato2, per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio idrico, dalle ore 7.00 del giorno 21 alle ore 6.30 del 22 novembre potrebbero verificarsi mancanze d’acqua o abbassamenti di pressione del flusso idrico nel quartiere di Labaro, nelle strade e nelle zone di via G. del Friuli (da via Mastro Gabriello a via Arta Terme), via Monti della Valchetta incrocio via Brembio, via Lainate, via V. Comparini (da via M. Gabriello a via M. Valchetta), via Manebrio, via Costantiniana, via Passirano, via L. Giardoni e via Cernobbio.

Potranno essere interessate dalla sospensione del servizio anche zone limitrofe a quelle indicate. Per limitare i disagi alla cittadinanza sarà predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotte in via dei Monti della Valchetta incrocio via del Labaro e via Gemona del Friuli incrocio con via Monti della Valchetta. Sono state predisposte inoltre due autobotti con attacco diretto all’utenza della di Via del Labaro 121, Clinica San Raffaele Flaminia.

Per le emergenze o per informazioni contattare il numero verde 800.130.335 o visitare il sito www.gruppo.acea.it

Così in una nota la Presidenza del Municipio XV.

Articolo precedente
Conferenza stampa Scarpette rosse, alla Camera di Commercio Rieti Viterbo
Articolo successivo
“Future needs wisdom” a palazzo Valentini

Ultimi articoli

Cultura

TARQUINIA ED ETRURIA: BENE CANDIDATURA A CAPITALE CULTURA 2028

Politica

PD Cerveteri: ’Bene incontro con Gubetti per verifica maggioranza’ 

Eventi

Cerveteri celebra Santa Cecilia, domenica Gruppo Bandistico in festa nel Centro Storico

Scuola

Corso sulla “Infortunistica stradale e attività di polizia giudiziaria negli incidenti penalmente rilevanti” organizzato da CISL e FP: grande partecipazione e soddisfazione delle autorità

Primo piano

𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐚 𝐝𝐢 𝐒𝐞n𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 | 𝟐𝟓 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐄𝐥𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐞 𝐃𝐨𝐧𝐧𝐞

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it