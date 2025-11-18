MUNICIPIO XV: “PER LAVORI ACEA IL 21 e 22 NOVEMBRE POSSIBILE RIDUZIONE FLUSSO IDRICO A LABARO”

Riceviamo e pubblichiamo

Come comunicato da Acea Ato2, per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio idrico, dalle ore 7.00 del giorno 21 alle ore 6.30 del 22 novembre potrebbero verificarsi mancanze d’acqua o abbassamenti di pressione del flusso idrico nel quartiere di Labaro, nelle strade e nelle zone di via G. del Friuli (da via Mastro Gabriello a via Arta Terme), via Monti della Valchetta incrocio via Brembio, via Lainate, via V. Comparini (da via M. Gabriello a via M. Valchetta), via Manebrio, via Costantiniana, via Passirano, via L. Giardoni e via Cernobbio.

Potranno essere interessate dalla sospensione del servizio anche zone limitrofe a quelle indicate. Per limitare i disagi alla cittadinanza sarà predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotte in via dei Monti della Valchetta incrocio via del Labaro e via Gemona del Friuli incrocio con via Monti della Valchetta. Sono state predisposte inoltre due autobotti con attacco diretto all’utenza della di Via del Labaro 121, Clinica San Raffaele Flaminia.

Per le emergenze o per informazioni contattare il numero verde 800.130.335 o visitare il sito www.gruppo.acea.it”

Così in una nota la Presidenza del Municipio XV.