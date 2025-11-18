Conferenza stampa Scarpette rosse, alla Camera di Commercio Rieti Viterbo

Riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 20, alle ore 11 nella sala del consiglio della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, in via Fratelli Rosselli 4, verranno presentate le iniziative di “Scarpette rosse in ceramica per dire no alla violenza sulla donne”.

Si tratta della IX edizione dell’iniziativa promossa da AICC (Associazione italiana Città della ceramica) che vede coinvolte le quattro Città della ceramica della Tuscia (Viterbo, Civita Castellana, Acquapendente e Tarquinia), coordinate dalla CNA di Viterbo e Civitavecchia.

Alla conferenza stampa saranno presenti Cinzia Chiulli, presidente CNA Artistico e Tradizionale di Viterbo e Civitavecchia, Maria Rita De Alexandris, consigliera delegata per il Comune di Viterbo, Luca Giampieri, sindaco Comune di Civita Castellana, Giovanna Fortuna, assessora alle attività produttive e commercio del Comune di Civita Castellana, Andrea Andreani, assessore alle attività produttive, commercio e artigianato del Comune di Tarquinia, e Chiara Tosaroni, coordinatrice CNA Artistico e Tradizionale di Viterbo e Civitavecchia.