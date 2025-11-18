18 Novembre, 2025
“Future needs wisdom” a palazzo Valentini

riceviamo e pubblichiamo:

“Future Needs Wisdom” Lectio magistralis di Helga Nowotny a Palazzo
Valentini sulla conoscenza e la responsabilità nella società complessa

Si terrà giovedì 20 novembre presso palazzo Valentini, via IV novembre 119 a, alle ore 17 la lectio
magistralis della professoressa Helga Nowotny, una delle più importanti e autorevoli esperte di studi
su scienza e innovazione. Si tratterà di un momento di riflessione e approfondimento sul rapporto tra
futuro, conoscenza e responsabilità nella società contemporanea segnata da veloci e profondi
progressi tecnologici che ci pongono di fronte a nuove sfide. Il titolo, “Future Needs Wisdom” riprende
quello del suo più recente volume, Future Needs Wisdom: An Intellectual Memoir (The Chinese
University of Hong Kong Press, 2022), in cui Nowotny intreccia il proprio percorso accademico e
istituzionale, dalla nascita degli studi sulla scienza e tecnologia fino alla creazione dell’European
Research Council (ERC), con sguardo arguto su come la conoscenza viene applicata nella società
contemporanea. La chiave di lettura di questi veloci cambiamenti non può che essere la saggezza
con la quale i processi tecnologici vanno affrontati, non soltanto controllandoli ma con
consapevolezza, confronto e capacità di giudizio collettivo.
L’incontro nasce grazie all’accordo siglato tra Città metropolitana di Roma Capitale e Sony Computer
Science laboratories- Rome (centro di ricerca dedicato allo studio dei sistemi complessi e
all’innovazione interdisciplinare). «Città metropolitana di Roma Capitale è da sempre attenta a
innovazione e ricerca, da qui il nostro impegno per sostenere programmi e momenti di
approfondimento sui temi che attengono alla stretta attualità di chi è chiamato a governare e gestire i
grandi cambiamenti tecnologici in grado di influire sulla nostra quotidianità – commenta il Capo di
Gabinetto di Cmrc, Francesco Nazzaro – e per noi è un onore poter ospitare un evento come questo
con la professoressa Nowotny»
Helga Nowotny, professoressa emerita di studi sociali della scienza presso l’ETH di Zurigo, è
Chair of the Science Advisory Board &amp; Strategic Advisory Board presso il Complexity Science
Hub di Vienna, e già Presidente del Consiglio Europeo della Ricerca (ERC).
La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione inviando nome e cognome all’indirizzo:
cslrome@sony.com

