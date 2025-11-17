Unione Civica: “Dopo 25 anni finalmente ripartono i lavori alla stazione. Sbloccato uno stallo che durava da troppo tempo”

Civitavecchia, 17 novembre 2025 – Unione Civica esprime grande soddisfazione per l’avvio del cantiere di riqualificazione della stazione ferroviaria di Civitavecchia, un intervento atteso da 25 anni e che oggi diventa finalmente realtà grazie alla determinazione e al senso pratico dimostrati dall’amministrazione comunale.La stazione, snodo fondamentale per pendolari e turisti, era ferma da decenni in una situazione di evidente inadeguatezza. L’apertura del cantiere, sostenuta da un investimento di quasi 25 milioni di euro, segna finalmente la fine di uno stallo che penalizzava l’intera città.

“Era indispensabile superare un immobilismo che si trascinava da decenni” dichiara Unione Civica.

“Oggi possiamo dire che quella fase è finalmente alle spalle: grazie a un approccio pragmatico, alla capacità di costruire interlocuzioni efficaci con gli enti competenti e a una visione chiara delle priorità cittadine, si avviano lavori che restituiranno dignità e funzionalità a una delle principali porte di accesso della città.”

I consiglieri comunali Mirko Urbani e Giancarlo De Gennaro rivendicano il valore politico di questo risultato, frutto di un lavoro costante e di una strategia amministrativa fondata su interventi concreti, sulla modernizzazione delle infrastrutture e sulla capacità di portare a casa opere che la città attendeva da troppo tempo.

“La stazione tornerà finalmente ad essere all’altezza di una città in crescita – conclude Unione Civica – rispondendo sia alle esigenze dei pendolari sia alla vocazione turistica che caratterizza Civitavecchia. Questo è il nostro modo di interpretare il governo della città: meno annunci, più fatti.”