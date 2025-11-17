Unione Civica: “Dopo 25 anni finalmente ripartono i lavori alla stazione. Sbloccato uno stallo che durava da troppo tempo”

Riceviamo e pubblichiamo
“Era indispensabile superare un immobilismo che si trascinava da decenni” dichiara Unione Civica.
“Oggi possiamo dire che quella fase è finalmente alle spalle: grazie a un approccio pragmatico, alla capacità di costruire interlocuzioni efficaci con gli enti competenti e a una visione chiara delle priorità cittadine, si avviano lavori che restituiranno dignità e funzionalità a una delle principali porte di accesso della città.”
I consiglieri comunali Mirko Urbani e Giancarlo De Gennaro rivendicano il valore politico di questo risultato, frutto di un lavoro costante e di una strategia amministrativa fondata su interventi concreti, sulla modernizzazione delle infrastrutture e sulla capacità di portare a casa opere che la città attendeva da troppo tempo.
“La stazione tornerà finalmente ad essere all’altezza di una città in crescita – conclude Unione Civica – rispondendo sia alle esigenze dei pendolari sia alla vocazione turistica che caratterizza Civitavecchia. Questo è il nostro modo di interpretare il governo della città: meno annunci, più fatti.”