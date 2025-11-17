17 Novembre, 2025
Rissa al centro di Civitavecchia: i Giovani Democratici esprimono preoccupazione per la sicurezza in città

Giovani Democratici Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo

Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 novembre la nostra città è stata teatro di un episodio gravissimo: una rissa di grandi dimensioni verificatasi al Forte Michelangelo, sotto gli occhi di tantissime ragazze e ragazzi, che si sono trovati improvvisamente di fronte a scene che nulla dovrebbero avere a che fare con un luogo simbolo di Civitavecchia.

Come Giovani Democratici esprimiamo profonda preoccupazione per quanto accaduto. La sicurezza non può essere considerata un tema marginale né affrontata solo a posteriori, quando fatti così gravi ci costringono a parlarne.
Questo episodio dimostra esattamente quanto sia urgente un intervento serio, costante e strutturato per garantire alla nostra comunità spazi pubblici realmente sicuri e vivibili.
È necessario un salto di qualità nelle politiche per la sicurezza urbana: servono prevenzione, maggior illuminazione, presenza sul territorio, ascolto dei cittadini e un coordinamento efficace tra istituzioni, forze dell’ordine e realtà giovanili.
Civitavecchia deve tornare ad essere una città in cui nessuno debba sentirsi in pericolo. Ora è indispensabile mettere la sicurezza al centro dell’agenda politica, con serietà, responsabilità e visione.
